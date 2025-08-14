Мужчина сломал руку в душе из-за самого большого в мире пениса (фото)

Владелец самого большого в мире пениса Мэтт Барр

41-летний лондонец Мэтт Барр, обладатель самого большого в мире пениса длиной 37 см, получил серьезную травму, поскользнувшись в душе. По словам Барра, габариты его органа неоднократно становились причиной курьезов, а на этот раз — и перелома руки.

Об этом сообщает Mirror.

«Это было очень неудобное приключение. Одна из проблем, когда ты настолько большой, особенно в горячем душе, заключается в том, что ноги почти не видно», — рассказал Мэтт.

Он объяснил, что быстрые движения в душе негативно влияют на равновесие.

«Я спешил собраться на работу и не заметил остатки геля в ванне, потому что единственное, что было в моем поле зрения, — это мой пенис. Я поскользнулся, вылетел из ванны головой вперед и ударился плечом о пол. В итоге получил два перелома», — поделился мужчина.

Это не первый инцидент, связанный с его анатомией. Мэтт вспоминает о предыдущих «опасных моментах» и падениях, обычно во время душа с партнершей.

«Я всегда нервничал перед походами в публичные души из-за реакции людей, но теперь немного боюсь и частных. Понял, что нужно мыться медленнее. Купил коврик, чтобы, даже если вид перекрыт, было меньше шансов поскользнуться», — говорит британец.

Из-за травмы мужчина был вынужден отменить запланированную поездку на пляж. В прошлом он уже имел проблемы на отдыхе: однажды шорты Мэтта стали слишком прозрачными после намокания, а в другом случае — облегли так, что менеджер курорта попросил его покинуть бассейн.

«Из-за этого я больше не езжу в стандартные пакетные туры или в гостиничные бассейны all-inclusive, а ищу более тихие места. Не такая уж и большая проблема. Просто еще одна вещь, которую я не могу делать», — рассказал мужчина.

Мэтт Барр со сломанной рукой

