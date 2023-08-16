Мужчина сломал загадочный сейф, который не могли открыть несколько десятилетий: что было внутри

Сейф находился в книжном магазине.
Водитель автобуса в Манитобе, Канада, сломал загадочный сейф книжного магазина.
Об этом пишет upi.com.
Книжный магазин Red Emma's Bookstore в Балтиморе, США, унаследовавший большой загадочный сейф, публично призывал взломщиков раскрыть старый ящик, и вызов принял Рик Аммаззини.
Мужчина сказал, что около 12 лет назад увлекся взломом сейфов, и онлайн-группа энтузиастов-единомышленников призвала его попытаться сделать это.
"В шутку они разместили это в группе, сказав: "Ты должен пойти и сделать это!". Как опровержение я сказал: "Если вы, ребята, заплатите за это, я сделаю это", — сказал Аммаззини.
Краудфандинговая кампания быстро собрала Рику 1300 долларов, необходимых для путешествия, и он вылетел в Америку.
Аммаззини сказал, что его первый день попыток сломать замок оказался сложнее, чем ожидалось.
"Обычно этот замок занимает час или полтора", — сказал он. "Я столкнулся с некоторыми проблемами, замок не работал должным образом".
Он побеседовал со своим онлайн-сообществом после первого дня попыток, и они дали несколько советов.
"На следующий день, имея эти знания, я смог понять, что делает замок и какие сбои я чувствую", — вспомнил он.
Он провел в книжном магазине целый день, пока дверь сейфа наконец не открылась.
"Я затрагивал циферблат в течение 10 часов", — сказал он. "Мои руки были действительно черными от латуни, я так долго к ней прикасался".
В магазине пообещали, что тот, кто откроет сейф, получит половину содержимого, если внутри будет что-то ценное, но в результате Аммаззини нашел лишь пустые деревянные ящики, несколько скрепок и старый платежный корешок.
Аммаззини сказал, что он не был разочарован, поскольку получил отличный опыт.
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