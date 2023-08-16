Мужчина сломал загадочный сейф, который не могли открыть несколько десятилетий: что было внутри

Водитель автобуса в Манитобе, Канада, сломал загадочный сейф книжного магазина.

Об этом пишет upi.com.

Книжный магазин Red Emma's Bookstore в Балтиморе, США, унаследовавший большой загадочный сейф, публично призывал взломщиков раскрыть старый ящик, и вызов принял Рик Аммаззини.

Мужчина сказал, что около 12 лет назад увлекся взломом сейфов, и онлайн-группа энтузиастов-единомышленников призвала его попытаться сделать это.

Загадочный сейф в книжном магазине / Фото: скриншот с видео

"В шутку они разместили это в группе, сказав: "Ты должен пойти и сделать это!". Как опровержение я сказал: "Если вы, ребята, заплатите за это, я сделаю это", — сказал Аммаззини.

Краудфандинговая кампания быстро собрала Рику 1300 долларов, необходимых для путешествия, и он вылетел в Америку.

Загадочный сейф в книжном магазине / Фото: скриншот с видео

Аммаззини сказал, что его первый день попыток сломать замок оказался сложнее, чем ожидалось.

"Обычно этот замок занимает час или полтора", — сказал он. "Я столкнулся с некоторыми проблемами, замок не работал должным образом".

Он побеседовал со своим онлайн-сообществом после первого дня попыток, и они дали несколько советов.

"На следующий день, имея эти знания, я смог понять, что делает замок и какие сбои я чувствую", — вспомнил он.

Он провел в книжном магазине целый день, пока дверь сейфа наконец не открылась.

"Я затрагивал циферблат в течение 10 часов", — сказал он. "Мои руки были действительно черными от латуни, я так долго к ней прикасался".

В магазине пообещали, что тот, кто откроет сейф, получит половину содержимого, если внутри будет что-то ценное, но в результате Аммаззини нашел лишь пустые деревянные ящики, несколько скрепок и старый платежный корешок.

Загадочный сейф в книжном магазине / Фото: скриншот с видео

Загадочный сейф в книжном магазине / Фото: скриншот с видео

Аммаззини сказал, что он не был разочарован, поскольку получил отличный опыт.

Напомним, блогерша заявила, что ее не пустили на самолет из-за одежды. Она показала, как выглядела.

Читайте также: