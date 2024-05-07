"Мужчина-слон": история жизни человека с самой большой в мире опухолью на лице (видео)

Ему тяжело двигаться, есть и даже спать.

У китайца Хуана Чункая была самая большая в мире опухоль на лице весом 25 кг.

Историю "мужчины-слона" вспомнило издание LAD Bible.

Считается, что 47-летний мужчина имеет наихудший зафиксированный случай нейрофиброматоза, который когда-либо видели врачи во всем мире, из-за чего ему тяжело двигаться, есть и даже спать.

Нейрофиброматоз относится к ряду редких генетических заболеваний, которые вызывают чрезмерный рост клеток, что приводит к отекам, опухолям, которые растут хаотично – и в случае Хуана это заболевание поразило прежде всего его лицо.

Но, несмотря на тревожный вид опухолей, они не являются раковыми или заразными.

Необычные новообразования впервые стали появляться, когда Хуану было всего четыре года – тогда его родители заметили, что за ушами у него стали появляться шишки.

Его отвезли в местную больницу в провинции Хунань на юге Китая, где ему поставили диагноз нейрофиброматоз, но о медицинском вмешательстве речь не шла.

Его семья не могла позволить себе оплатить сложную операцию по удалению опухолей, а врачи также посоветовали, что хирургическое вмешательство было бы слишком рискованным. Вместо этого опухоль Хуана оставили, чтобы она увеличилась в размерах.

Ранее мужчина рассказывал, как опухоль стала настолько большой, что он был вынужден придерживать свой "огромный и тяжелый" нарост, когда ходил, а давление на позвоночник также замедляло его рост.

Согласно сообщениям, это означало, что Хуан вырос всего до 122 см и стал горбатым.

Его мать, Хэ Баохуа, рассказала в программе TLC Body Bizarre: "Они становились все больше и больше с каждым годом, пока не начали свисать".

В возрасте 31 года опухоль на лице "мужчины-слона" весила ошеломляющие 25 кг и свисала ему по пояс.

Когда новость о его изнуряющем состоянии облетела весь мир и вызвала медиа-цирк, китайское правительство наконец-то вмешалось, предложив помощь Хуану.

Хирурги онкологической больницы Фуда в Гуанчжоу решили попытаться удалить или хотя бы уменьшить размер опухоли и чудом избавили Хуана от 15 кг опухоли с правой стороны лица во время первой операции в июле 2007 года.

В январе 2008-го Хуан снова лег под нож, чтобы удалить еще 4,5 кг ткани из опухоли.

Главный врач больницы Фуда, Ву Бинхуи, рассказал о необычном случае: "Я был шокирован, я никогда не видел опухоли такого размера, как у Хуана, на человеческом теле. Я был полностью ошеломлен. Опухоль была огромна и полна крови. Она могла вытекать, когда ее разрезали".

Но после сложных операций, которые проводились четыре раза в течение семи лет, медикам чудом удалось уменьшить размер опухоли на целых 21 кг.

Говоря об успешной операции, его мать сказала: "Я думаю, что его лицо стало меньше и тоньше, и мы так счастливы, что его жизнь стала легче и счастливее".

Хуан добавил: "Я чувствую себя очень хорошо, на этот раз мое лицо выглядит еще лучше — гораздо светлее, и мне легче есть. Я надеюсь, что смогу найти работу и заработать немного денег — я буду помогать управлять нашим местным магазином. Я уже не так страшно выгляжу, как раньше, моя опухоль стала гораздо меньше".

Как сообщается, Хуану предлагали присоединиться к "фрик-шоу" в Китае в течение многих лет, но он отказывался.

"Мужчина-слон" объяснил, что в школьные годы ему хватало нежелательных взглядов и оскорбительных комментариев в его сторону, поэтому последнее, чего он хотел бы – стать публичным зрелищем.

На самом деле, бесконечные издевательства, которые он терпел, привели к тому, что он бросил школу всего через несколько лет после того, как начал обучение в возрасте восьми лет.

Друзья семьи говорили, что люди из села "боялись видеть его на улице", а Хуан вспоминал, как дети в его классе насмехались над ним из-за его внешнего вида.

Он со слезами на глазах рассказал об этом Bizarre Bodies: "Они все смеялись, и мне было больно от их слов, поэтому я бросил школу".

Хуан бросил учебу в 12 лет, всего через четыре года после того, как пошел в школу, потому что ему надоело, что одноклассники называли его "слоном".

Последние новости о Хуане свидетельствуют о том, что новообразования, похоже, начали возвращаться, но многочисленные операции позволили ему вести относительно нормальную жизнь.

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