Мужчина случайно купил гладкий батончик Mars и получил компенсацию: сколько ему заплатили

Он отметил, что не требовал выплаты этих средств.

Британец получил компенсацию в $2,53 от компании Mars Wrigley UK после того, как открыл батончик Mars и обнаружил, что на нем нет фирменной волнистости.

Об этом он рассказал The Guardian.

34-летний Гарри Сигер из Эйлсбери, графство Бакингемшир, разместил фотографию своего необычно гладкого батончика в сообществе Dull Men's Club на Facebook, и сообщение быстро стало вирусным, собрав сотни репостов и тысячи комментариев.

"По вкусу он такой же, — сказал Сигер. Просто сверху он был намного тоньше, вот и все – не такой густой".

Сигер, купивший батончик на заправке в Оксфордшире по дороге на выставку классических автомобилей в Бирмингеме, связался с компанией на следующий день. Он сказал, что не требует никакой компенсации, но ему было интересно, что стало причиной гладкости батончика, и он хотел сообщить компанию на случай, если существовала производственная проблема, которая не была замечена.

Батончик Mars / Фото: SWNS

Mars Wrigley UK не предложила Сигеру объяснений, но наградила его ваучером на 2 фунта стерлингов, что в пересчете на американскую валюту составляет 2,53 доллара.

"Я думаю, что 2 фунта – это отлично, это будут два бесплатных батончика Mars. Возможно, они могли бы прислать мне больше, но я не неблагодарен. Я считаю, что после всего, что произошло, это удивительно, что я получил ваучер на 2 фунта стерлингов", — поделился он.

Комментаторы сообщения, знакомые с процессом изготовления конфет, отметили, что плитка, скорее всего, просто пропустила продувку воздухом в машине, которая называется энробер. Процесс обдува – это то, что заставляет шоколад сверху закручиваться.

Напомним, 23 руководителей банка озадачили клиентов обещанием. Это повлекло за собой неоднозначную реакцию среди людей.

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