Мужчина случайно нашел послание из прошлого: что в нем было написано (фото)

Послание в бутылке / © theguardian.com

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В Тасмании во время реставрации исторического маяка Кейп-Бруни (Cape Bruny) была найдена герметично закупоренная бутылка со 122-летним посланием, спрятанная в стене сооружения.

Об этом пишет издание The Guardian.

Как сообщила Аннита Ваггорн, руководитель по историческому наследию Службы парков и дикой природы Тасмании, мастер-маляр Брайан Берфорд проводил плановое техническое обслуживание маяка, когда сделал уникальное открытие.

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«Он работал в фонарной комнате — это комната в верхней части маяка, где расположены линзы и осветительный механизм. Когда он решал вопрос с коррозией, то случайно попал в полость между стенами», — рассказала Ваггорн.

Именно там что-то блеснуло на свету — и привлекло внимание мастера. «Он был в восторге, сразу позвонил мне и сказал, что нашел послание в бутылке», — вспоминает она.

В бутылке обнаружили не просто записку, а два рукописных листа в конверте с описанием модернизации маяка в 1903 году. В послании упоминалось об установке лестницы, пола, фонарной комнаты и линзы — все эти элементы добавили к маяку почти через 70 лет после его первоначального строительства в 1838 году.

Письмо подписал инспектор маяков Морского совета Гобарта Дж. Р. Мич (JR Meech), который наблюдал за строительством и обслуживанием нескольких известных маяков Тасмании, в частности Cape Sorell, Maatsuyker Island, Tasman Island, Table Cape и Mersey Bluff.

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«Это было невероятно увлекательно… Сначала мы даже не знали, что в той бутылке и как она оказалась в таком недоступном месте», — рассказала Ваггорн.

Однако извлечь послание оказалось не так просто. Ваггорн обратилась к специалистам из Тасманийского музея и художественной галереи, чтобы те помогли достать хрупкую бумагу, не повредив ее.

Послание в бутылке / © theguardian.com

«Бутылка была закупорена пробкой, залитой битумом, что значительно усложнило процесс», — рассказал консерватор музея Кобус ван Бреда в комментарии ABC.

«Нам пришлось снять битум с пробки, а затем осторожно вынимать ее из бутылки, ведь пробка была полностью пропитана битумом».

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«Следующим вызовом было достать само письмо. Оно было сложено таким образом, что его было сложно вытащить через узкое горлышко бутылки, не повредив».

Текст послания / © theguardian.com

На расшифровку сообщения ушло несколько дней. В будущем музей планирует выставить письмо для публичного просмотра.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Скрагганском заливе в Ирландии супруги наткнулись на бутылку с посланием, благодаря соцсетям удалось найти авторов письма.