Мужчина случайно нашел редкую английскую монету с Генрихом III: ее стоимость оценивают в $546 тыс.

Любитель-кладоискатель не подозревал, насколько ценна монета, пока не обнародовал ее фотографию в Facebook.

Британец нашел в поле в графстве Девон одну из первых золотых момент в Англии "Золотой пенни Генриха III", стоимость которой оценивается более чем в полмиллиона долларов.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что на монете, отчеканенной примерно в 1257 году, изображен бывший английский король, сидящий на богато украшенном троне со скипетром и державой в руках. Это одно из восьми известных найденных пенни, большинство из которых выставляются в музеях.

По данным издания, владелец находки, пожелавший остаться анонимным, не знал, насколько ценна эта монета, пока не обнародовал ее фотографию в Facebook. Сообщение увидел нумизмат аукционного дома "Spink & Son" Грегори Эдмунд.

"Это было случайное открытие при вполне законных поисках в пределах компетенции, и это просто тот случай, когда этот конкретный искатель не совсем осознавал, насколько важна была находка, пока не спросил мнение эксперта", — поделился Эдмунд.

Согласно Закону Соединенного Королевства о сокровищах от 1996 года, любитель, нашедший монету, может оставить ее себе или продать, поскольку она не считается частью более широкого открытия.

"То, что она пережила три четверти тысячелетия относительно невредимой, действительно является чудом, — поделился владелец находки. — Как и у любого продолжающего мечтать любителя мое желание в тот день сбылось, и мне просто повезло".

По оценкам лондонского Spink&Son, который в воскресенье пустит монету с молотка, лот может стоить около 400 тысяч фунтов стерлингов или 546 тысяч долларов.

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