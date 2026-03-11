Мужчина случайно наткнулся на клад в собственном сарае — что именно нашел (фото)

Фото иллюстративное / © pexels.com

Реклама

В Чехии обычный камень, который использовался в фундаменте старого сарая, оказался половиной редкой формы для изготовления бронзовых копий.

Об этом говорится в материале livescience со ссылкой на Archeologické Rozhledy.

Форма длиной почти 23 см, вырезанная в вулканической породе риолитовый туф, датируется поздними бронзовыми сутками, около 1350 до н.э.

Реклама

Мужчина в Чехии случайно обрел форму для бронзового копья в возрасте 3,3 тыс. лет

«Это лучше сохранившаяся и самая идеальная форма для литья бронзового копья в Центральной Европе», — сообщил археолог из Моравского музея, первый автор исследования Милан Салаш.

По форме копья и типу материала он заключил, что форму импортировали в южную Моравию из северной Венгрии.

Форма весит примерно 1,1 кг и соответствует другим формам культуры Урнфельда, возникшей в середине II тысячелетия до н.э. и известна кремацией и погребением умерших в урнах на полях.

По словам исследователей, такие формы позволяли производить металлическое оружие и инструменты — копья, топоры, кинжалы — с большей однородностью. Это упрощало ведение вооруженных конфликтов и укрепляло торговлю и политическую власть культур в Карпатском бассейне.

Реклама

«Эти типы копий с ребрами на лезвии и острым гребнем на гильзе были распространены в Карпатском регионе. Это практически серийное создание. Возможно, из этой формы были отлиты десятки копий», — отметил Салаш.

История находки

Камень обнаружил владелец усадьбы И. Томанець в 2007 году, когда заметил, что серый блок немного выступает из почвы.

В 2019 он передал его Моравскому музею, где Салаш провел анализ с помощью рентгеновской флуоресценции, определив элементы, из которых изготовлена форма.

Установлено, что бронза была отлита в форме, а обе половины держались вместе медной проволокой. Исследование также показало, что форма была использована неоднократно, что подтверждает серийное производство.

Реклама

Чтобы проследить происхождение формы, геолог Антонин Причистал из Университета Масарика применил рентгеновскую дифракцию. Было определено, что форма сделана из риолитового туфа, встречающегося в горах Бюкк в Венгрии и возле города Салготарьян.

Вероятно, форма была перенесена в настоящее время из местного поселения культуры Урнфельд, но точной истории ее попадания во двор мужчины установить не удалось.

Напомним, в Британии выставили на продажу уникальный небольшой частный остров, принадлежавший короле Анне. Местность продают за 350 тыс фунтов стерлингов, однако покупателям придется столкнуться с определенными трудностями.

Ранее сообщалось, что обычная монета из сейфа бабушки оказалась кладом. Драгоценный " кулон» оказался одной из самых известных золотых монет в истории Соединенных Штатов.