Мужчина случайно сделал "самое популярное фото в истории" и признался, о чем жалеет

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Фотограф Чак О’Рир, сделавший «самую популярную фотографию в мире», признался, о чем пожалел.

Об этом пишет Unilad.

Так, в январе в 1996 году Чак ехал в гости к своей жене, с которой прожил более 20 лет, Дафне Ларкин. Он ехал из своего дома на острове Святой Елены в Калифорнии в округ Марин. Мужчина часто останавливался ради фото, потому что пейзажи были «такими красивыми».

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На фотографии, получившей название «Блаженство», изображен живописный вид зеленых холмов, перетекающих один в другой, в сопровождении голубого неба и пушистых белых облаков.

Изображение О’Рира попало к соучредителю Microsoft Биллу Гейтсу, который использовал его как фон для Windows XP, после того, как группа Corbis Гейтса купила фотоагентство Westlight в 1998 году, куда он сначала представил фотографию как стоковое изображение.

Фото Чака О’Рира — Bliss

Хотя точная цифра неизвестна, Bliss была куплена Microsoft за «низкую шестизначную сумму» — более 100 000 долларов. Фотограф сожалеет, что не смог лучше вести переговоры.

«Если бы я знал, какой популярной она станет и на скольких компьютерах будет установлена, я бы договорился о лучшем соглашении и сказал: «Просто давайте мне долю цента за каждый раз, когда ее увидят», и это была бы хорошая договоренность», — поделился Чак. «Это не была ситуация, похожая на роялти. Это было простое «вот сколько мы вам платим, очень благодарим, а теперь давайте выведем это на экран компьютера и начнем работать».

Чак О’Рир / Фото: YouTube/Shoot the Rabbit

Долгое время было предположение, что «Блаженство» было отфотошоплено. Впрочем, как объяснил О’Рир, это не так: «Когда это на пленке, вы видите то, что видите и получаете то, что получаете. Не было ничего необычного. Я использовал пленку с более яркими цветами, тогда это была пленка Fuji, а объективы RZ67 были просто великолепны. Размер камеры и пленки вместе сделали разницу, и, я думаю, помогли фотографии Bliss выделиться еще больше».

Напомним, фотограф, сделавший всемирно известный кадр девочки перед смертью, объяснил, почему не спас ее.