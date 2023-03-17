Мужчина случайно съел шоколадное яйцо за 12 тысяч долларов: что это была за конфета

Теперь он просит компанию раскошелиться и все же выплатить ему часть призовых денег.

Британский YouTube-блогер Адам Дэвис случайно съел шоколадное яйцо Cadbury Creme за 12 тысяч долларов.

Так, компания Cadbury выпустила всего 280 яиц, сделанных из молочного и белого шоколада. Обладатели таких конфет могли получить немалый денежный приз.

Мужчина снимал новый ролик в своем фургоне и нечаянно съел призовую конфету. О том, что блоггер полакомился выигрышным десертом, указали его подписчики.

Со своей стороны, Дэвис признался, что был очень голоден и не обратил внимания на цвет начинки яйца.

"Я не чувствую себя плохо потому, что съел его. Кто еще может похвастаться, что съел 12 тысяч за 30 секунд. Деньги приходят и уходят, а история об эпическом провале продолжается всю жизнь. Но да, очевидно, что деньги получить было бы неплохо", – прокомментировал он.

Теперь Адам призывает шоколадного гиганта раскошелиться и все же выплатить ему часть призовых денег. Впрочем, пока что он не получил ответа.

Напомним, "жуткий голос" в голове сделал женщину очень богатой. Американка шла в супермаркет за продуктами, когда ее остановил внутренний голос и приказал немедленно приобрести лотерейный билет.

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