Мужчина случайно снял на камеру свой сердечный приступ - видео

Пользователи Сети были шокированы после того, как мужчина загрузил ужасное видео, на котором у него случился сердечный приступ.

Об этом пишет ladbible.com.

Ален Бруно опубликовал видеозапись на YouTube еще в 2015 году, решив снять себя после того, как в течение нескольких дней испытывал ряд "странных" симптомов.

Начав запись с того, что он стал чувствовать себя некомфортно в ванне, он даже не ожидал, что ему придется согнуться пополам от боли, когда он пережил сердечный приступ в прямом эфире на камеру.

Он сказал, что это была "самая страшная вещь, которая когда-то с ним произошла".

В подписи к видео он объяснил: "Сегодня во время подготовки к новому видео эти симптомы оказались сердечным приступом. Мне было больно, и я запаниковал. Я думал, что умираю. К счастью, мой сосед по комнате пришел домой рано и сразу позвонил 911. Сейчас со мной все хорошо, но мне придется быть осторожным всю жизнь, потому что в моей семье есть болезни сердца. Берегите себя!".

На шокирующих кадрах, пересмотренных более 5,3 миллиона раз, видно, как Ален чувствует себя некомфортно, моется в ванне, а затем обращается к своей аудитории. Однако, прежде чем он успевает произнести хотя бы несколько слов, он останавливается и говорит: "Какого черта", прежде чем положить руку себе на грудь.

Боль усилилась настолько, что он согнулся, хватаясь за грудь.

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Один из зрителей сказал, что каждый может поучиться на опыте Алена, отметив: "Это отличный пример того, почему никогда не следует бояться звонить в службу спасения, когда вы чувствуете что-то, что кажется вам неправильными. Этот бедный парень мог быть за 60 секунд от смерти.

"Он такой молодой и в хорошей форме. Ужасно, что это может произойти в любой момент с кем угодно", — добавил второй, а третий написал: "Хуже всего то, что если бы он потерял сознание от боли, то, вероятно, утонул бы".

Четвертый похвалил: "Спасибо, что опубликовали этот страшный, но информативный опыт. Нам всегда говорят, на какие симптомы следует обратить внимание, но это действительно помогает увидеть, как это происходит на самом деле и как это выглядит".

Напомним, женщина с двумя матками беременна девочкой в каждой из них. Она может родить детей с интервалом в несколько часов или даже дней.

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