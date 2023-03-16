Мужчина случайно узнал, что женат на родной сестре: как так произошло

Жизнь мужчины чуть не разрушилась, когда он узнал, что жена, с которой он прожил в браке шесть лет, на самом деле его родная сестра.

Своей историей он поделился на Reddit, передает Mirror.

Выяснилось, что пару связывают не только брачные узы после попытки спасти жизнь любимой. Так, после рождения второго общего ребенка избранница мужчины заболела. Ей понадобилась пересадка почки.

Он прошел обследование, чтобы выяснить, сможет ли пожертвовать свою почку, поскольку ни один из родственников не мог быть донором.

"Я знал, что это будет долгий путь, поэтому решил пройти обследование, чтобы узнать, смогу ли стать донором. На днях мне позвонили и сказали, что я подхожу. Затем врач сказал что-то о желании провести дополнительное тестирование через некоторую информацию по результатам теста на HLA (человеческий лейкоцитарный антиген.) Я не придал этому большого значения и согласился", — поделился он.

Но когда пришли результаты, мужчина узнал, что у него и его жены "аномально высок процент совпадений".

"Я был ошеломлен и озадачен. Врач объяснил, что из-за того, как информация ДНК передается из поколения в поколение, совпадение отца с ребенком может быть не менее 50%, а у братьев и сестер — от 0 до 100%" — поделился он.

Вся жизнь мужчины разлетелась в клочья после того, как выяснилось, что он генетически связан с матерью двух его маленьких детей. Он объяснил, что его усыновили через две минуты после рождения и всю жизнь он ничего не знал о своих биологических родителях.

Ошарашенный мужчина приходит в себя от шокирующей информации. Он признался, что не знает, как жить дальше, поскольку его сестра – его любимая жена и мама их детей.

Со своей стороны, пользователи поторопились успокоить мужчину. Они посоветовали жить дальше и не разводиться.

Вы уже замужем и воспитываете детей — вы не можете вернуть это, поэтому я не вижу особого смысла разрушать мосты

У вас уже есть дети, и они, вероятно, здоровы, поскольку вы не упомянули никаких безумных отклонений

Напомним, житель Китая заставил сына играть 17 часов подряд в мобильные игры. Мужчина считает, что его ребенок много времени проводит в смартфоне и решил так его наказать.

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