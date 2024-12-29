Мужчина случайно впустил iPhone в ящик для пожертвований: храм отказался его вернуть – фото

Индийскому верующему, случайно впустившему свой iPhone в ящик для пожертвований в индуистском храме, когда делал пожертвование, сказали, что телефон теперь является собственностью божества и не может быть возвращен.

Об этом пишет Oddity Central.

В прошлом месяце мужчина из Ченнаи, который со своей семьей посетил храм Арулмига Кандасвами в Тхирупоруре, чтобы помолиться, почувствовал, как его iPhone выскользнул из кармана в сотню – металлический ящик для пожертвований – именно тогда, когда он совершал пожертвование божеству-покровителю храма. Мужчина, которого называли просто Динеш, подошел к служителям храма и объяснил, что произошло, требуя вернуть ему мобильный телефон. К его удивлению, они отказали, утверждая, что правила не позволяют им возвращать что-либо, положенное в сотню, добровольно или случайно, потому что это собственность божества.

Динеш отказался терять надежду получить свой телефон и подал жалобу к должностным лицам HR и CE (Индуистские религиозные и благотворительные фонды) с просьбой сообщить ему, когда будет открыта сотня. В этом месяце, когда металлический ящик наконец-то открыли, он пришел туда, надеясь получить свой iPhone, но служащие храма остались при своем решении.

Мужчина с iPhone / Фото: скриншот с видео

"Все, что положено в ящик для пожертвований, даже если это сделано ненамеренно, становится частью Божьего счета", — пояснил Секар Бабу, министр Департамента индуистских религиозных и благотворительных фондов. "Согласно практике и традициям храмов, любое пожертвование, сделанное в сотню, непосредственно поступает на счет божества этого храма. Правила не позволяют администрации возвращать пожертвования обратно верующим".

Динешу разрешили восстановить данные с его телефона, если он этого пожелает, а Секар Бабу сказал, что проконсультируется с руководством храма, чтобы выяснить, можно ли компенсировать ущерб бывшему владельцу.

Инцидент стал вирусным в индийских социальных сетях, вызвав жаркие дебаты вокруг решения храма. Большинство пользователей считают, что их интерпретация была необоснованной.

Напомним, сын искусно обманул мошенников и вернул $21 000, которые они украли у его отца. Он рассекретил, каков был план.

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