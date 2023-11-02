Мужчина случайно вырастил гигантский цуккини: его длина ошеломляет (фото)

Мужчина из Онтарио, Канада, вырастил в своем саду цуккини длиной 8 футов и 4,79 дюйма (256 см), который, возможно, является самым длинным за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает ThoroldToday.

Генри Д'Анджела сказал, что подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы его цуккини были сертифицированы как самые длинные в мире.

Гигантский цуккини / Фото: Bernard Lansbergen/ThoroldToday

Текущий рекордный цуккини длиной 8 футов 3,3 дюйма (252 см) был выращен Джоном Джованни Скозафаваином из Ниагарского водопада, Онтарио, в 2014 года.

"Я не начинал специально выращивать самые длинные", — сказал Д'Анджела. "Просто так получилось, что он оказался на новом участке, на котором я никогда раньше не выращивал. Почва очень хорошо подошла для этого. Это ошеломляюще".

Гигантский цуккини / Фото: Bernard Lansbergen/ThoroldToday

Он сказал, что хранит огромные кабачки в своем гараже, пока не получит ответ от Книги рекордов Гиннеса.

"Когда на следующий год в Торолде откроют фермерский рынок, я должен привезти это как новинку", — сказал он. "Так что Торолд можно называть обладателем самых больших цуккини в мире".

Гигантский цуккини / Фото: Bernard Lansbergen/ThoroldToday

Напомним, в США состоялся ежегодный общенациональный конкурс красоты среди летучих мышей. Пользователи выбрали победителя.

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