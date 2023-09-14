Мужчина сменил пол, чтобы не попасть в тюрьму за насилие над женщинами

Он утверждает, что после смены пола стал "новым человеком" и отличается от осужденного за гендерное насилие.

Испанец, приговоренный к трем годам и четырем месяцам заключения за оскорбительное поведение к двум своим последним партнершам, зарегистрировался как женщина и попросил помилования, чтобы избежать тюрьмы. Он утверждает, что после смены пола стал "новым человеком" и отличается от осужденного за гендерное насилие.

Об этом сообщает испанское агентство EFE со ссылкой на адвоката Марию Хосе Аточе, защищавшую двух пострадавших от насилия женщин.

По ее словам, и она, и ее клиентки узнали об этом случае из апелляции, которую мужчина подал в суд, чтобы избежать заключения.

Осужденный, родом из андалузского города Севилья, имеет две судимости за гендерное насилие, из которых вторая, 40 месяцев заключения, уже окончательная. Однако в июле этого года он появился в ЗАГСе и зарегистрировался под именем Милан (его настоящее имя Антонио), утверждая, что чувствует себя женщиной, хотя родился мужчиной.

Испанский закон о равенстве транссексуалов позволяет любому испанцу в возрасте от 16 лет подать заявление в реестр актов гражданского состояния для законного изменения их пола, без необходимости подавать медицинские или психологические отчеты или проходить медицинский процесс для телесных изменений.

Зарегистрировавшись как женщина, человек попросил о помиловании. Теперь адвокат не может ничего сделать, ожидая открытия периода апелляции.

По ее словам, осужденный никогда не проявлял никаких признаков, что хочет сменить свой пол, "и даже в судебном процессе он подвергался двум психиатрическим экспертизам и никогда не приводил подобных обстоятельств", кроме того, что во время суда утверждал, что страдает психопатией, но это не было доказано.

Напомним, ранее британка придумала историю об изнасиловании, чтобы стать популярной. Она избила себя молотком и утверждала, что стала жертвой сексуального насилия.

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