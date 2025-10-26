Мужчина снял плинтус и нашел послание из прошлого: никто не может разгадать его (фото)

Ремонт в доме / © mirror.co.uk

Во время ремонта собственного дома мужчина случайно наткнулся на загадочную записку, которая пролежала за плинтусом почти два десятилетия. Неизвестный автор оставил послание, которое теперь интригует всю сеть.

Об этом пишет издание The Mirror.

Неожиданное открытие произошло, когда житель Великобритании решил обновить интерьер своего жилья. Вместе с другом он снимал старые плинтусы, когда вдруг заметил деревянную дощечку со странной надписью.

Записка, сделанная от руки, звучала почти как загадка: «Если бы ты был мной, а я тобой, и в этом мире были только мы двое — и если бы ты был уверен, что никто не узнает, — я бы сделал это! А ты?». Датированная маем 2007 года, эта фраза более 18 лет пролежала за плинтусом, пока новый владелец не наткнулся на нее во время ремонта.

Мужчина поделился находкой на Reddit, пытаясь узнать, что она означает. «Я подумал, что это могут быть строки из песни, но Google ничего не показывает», — написал он.

Пользователи платформы сразу подхватили тему и начали делиться собственными «домашними загадками». Один из них рассказал, что во время ремонта старого дома нашел список мужских имен, написанный прямо на стене маркером, возле каждого — оценка. Другой вспомнил, как под обоями в своем чердаке обнаружил нарисованную вручную фреску, посвященную футбольному триумфу Англии в 1966 году.

Еще один пользователь рассказал, что, поднимая старые ковры в своем доме 1928 года, нашел оригинальные газеты того времени — настоящее «машинное письмо из прошлого».

Несмотря на шутливые предположения относительно содержания загадочного послания, большинство пользователей сошлись во мнении: это могло быть шутливое признание в любви или просто игра слов, оставленная кем-то, кто хотел оставить след в будущем.

Записка сохранилась настолько хорошо, что выглядела почти новой — будто автор только вчера спрятал ее в стену.

