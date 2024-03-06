Мужчина снял штаны с охранника во время ограбления банкомата - фото

Грабитель сделал это, чтобы охранник не мог побежать или отомстить.
В США мужчина во время ограбления снял с охранника штаны.
Об этом пишет FOX News.
Инцидент произошел в Далласе, штат Техас, 1 марта. Подозреваемый вышел из черного Chevrolet Malibu в 9:45 утра и напал на мужчину, который находился у банкомата Chase Bank.
Под дулом пистолета злоумышленник заставил его лечь на землю и снял с него штаны. Это было сделано, чтобы он не мог убежать или отомстить, сообщила полиция.
В результате подозреваемый скрылся с неизвестной суммой наличных.
На изображениях, опубликованных полицией, подозреваемый одет в серый свитер с капюшоном, спортивные штаны, очки, кепку и маску. Его описывали как латиноамериканца или белого.
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