Мужчина снял штаны с охранника во время ограбления банкомата - фото

Грабитель сделал это, чтобы охранник не мог побежать или отомстить.

В США мужчина во время ограбления снял с охранника штаны.

Об этом пишет FOX News.

Инцидент произошел в Далласе, штат Техас, 1 марта. Подозреваемый вышел из черного Chevrolet Malibu в 9:45 утра и напал на мужчину, который находился у банкомата Chase Bank.

Под дулом пистолета злоумышленник заставил его лечь на землю и снял с него штаны. Это было сделано, чтобы он не мог убежать или отомстить, сообщила полиция.

Ограбление / Фото: Irving Police Department

В результате подозреваемый скрылся с неизвестной суммой наличных.

На изображениях, опубликованных полицией, подозреваемый одет в серый свитер с капюшоном, спортивные штаны, очки, кепку и маску. Его описывали как латиноамериканца или белого.

Ограбление / Фото: Irving Police Department

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