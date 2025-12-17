Мужчина собрал более 11 тысяч снежных шаров и превратил свой дом в зимнюю сказку — фото

Реклама

Зайти в дом Йозефа Кардинала в Нюрнберге, Германия – это как бы оказаться внутри настоящей зимней сказки. Его дом заполнен тысячами снежных шаров и официально считается местоположением одной из самых больших коллекций в мире.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Йозеф впервые установил рекорд по количеству снежных шаров в 2002 году – тогда его коллекция насчитывала 6 100 экземпляров. За более чем два десятилетия она почти удвоилась и сейчас составляет около 11 тысяч снежных шаров.

Коллекционер пригласил судью Книги рекордов Гиннесса Эмму Солт в свой дом и провел подробную экскурсию. Он показал, как ухаживает за шарами, чтобы они выглядели безупречно, а также распаковал новое пополнение коллекции — снежный шар в форме поезда Хогвартс-Экспресс из серии о Гарри Поттере.

Свое увлечение Йозеф начал в 1984 году, получив первый снежный шар в подарок. Потом друзья начали регулярно дарить ему новые экземпляры, а позже он решил самостоятельно пополнять коллекцию. Путешествуя по миру вместе с женой, Кардинал постоянно искал необычные снежные шары, признавая, что они не могли спокойно вернуться домой, пока не находили идеальный сувенир.

Коллекция снежных шаров / © Guinness World Records

В его собрании есть как миниатюрные шары, которые можно прикрепить к одежде, так и гигантские экземпляры высотой фонарного столба. Среди самых оригинальных — снежный шар в форме телефона Coca-Cola, модель с тонущим «Титаником», а также вертолет под управлением Санта-Клауса.

Коллекция снежных шаров / © Guinness World Records

Часть коллекции посвящена известным фильмам и поп-культуре — здесь есть сцены из «Звездных войн», «Властелина колец» и даже снеговик в защитной маске с надписью «Corona 2020». Многие экземпляры были выпущены ограниченным тиражом и считаются редкими.

Коллекция снежных шаров / © Guinness World Records

Самый старый снежный шар в коллекции Йозефа датируется 1889 годом — внутри него расположена миниатюрная Эйфелева башня, изготовленная в Париже. Также у него есть шар с изображением собственного дома и специальный экземпляр, созданный в честь 10 000 экспоната.

Йозеф Кардинал / © Guinness World Records

Несмотря на любовь к снегу, сам Йозеф признается, что предпочитает солнечную погоду. По его словам, в Нюрнберге редко выпадает снег, поэтому больше всего зимней магии он видит именно в своих снежных шарах.

В настоящее время здание коллекционера почти полностью заполнено экспонатами, а подвал фактически превратился в музей. Йозеф отмечает, что максимально сможет вместить около 12 тысяч снежных шаров. Посетители, даже зная о масштабе коллекции, каждый раз удивляются, увидев ее своими глазами.

Снежный шар в виде "Титаника" / © Guinness World Records

По словам Кардинала, после посещения его дома люди начинают замечать снежные шары повсюду. Он убежден, что эти предметы олицетворяют идеальный, хоть и нереальный мир, а снег внутри шара является одним из главных символов Рождества.

