Мужчина собрал три кубика Рубика, жонглируя – видео

Китайский спидкубер объединил свои навыки решения головоломок с навыками жонглирования и собрал три кубика Рубика за 3 минуты 16 секунд, жонглируя.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

22-летний Ли Чжихао сначала побил рекорд по быстрому сбору трех кубиков во время жонглирования в июле в 2022 году, когда он справился за 3 минуты 29 секунд.

Он установил рекорд во второй раз на съемках итальянского телесериала Lo Show dei Record и сократил свой предварительный результат на 13 секунд.

Ли также является рекордсменом по количеству вращающихся кубиков, собранных во взвешенном состоянии вверх ногами, по количеству кубиков, собранных одной рукой во взвешенном состоянии вверх ногами, и по самому быстрому времени сбора кубика командой из двух человек под водой.

Напомним, недавно мужчина с аутизмом побил культовый рекорд сбора кубика Рубика. Рекорд не могли побить в течение 5 лет.

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