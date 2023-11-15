Мужчина сорвал джекпот, не зная, что принял участие в розыгрыше: как это произошло

Житель Мичигана, США, рассказал, как едва не потерял свой выигрыш в лотерею.

Об этом пишет upi.com

67-летний мужчина поделился, что сначала проигнорировал электронное письмо, в котором говорилось, что он выиграл джекпот в лотерее в размере 416 322 долларов, поскольку даже не знал, что он участвовал в розыгрыше.

"Я играю в Интернете много игр, но я и не подозревал, что зарабатывал билеты на розыгрыш второго шанса во время определенных игр", — сказал игрок. "Я увидел электронное письмо от лотереи в Мичигане, в котором отмечалось, что я выиграл второй приз в размере 416 322 долларов. Я решил, что это письмо от мошенников, поскольку был уверен, что не участвовал в розыгрыше".

Позже мужчина все же решил позвонить в лотерею, чтобы прояснить ситуацию.

"Когда я позвонил, я узнал, что зарабатываю билеты, даже не подозревая об этом. Я до сих пор не могу поверить, что это реально. Это безумное ощущение – выиграть такой большой лотерейный приз", — сказал он.

Победитель заявил, что его призовые деньги будут использованы в помощь его семье и дополнят его сбережения.

Напомним, женщина выиграла в лотерею через мгновение после доброго поступка. Известно, что именно она сделала и насколько разбогатела.

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