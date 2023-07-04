Мужчина сорвал джекпот в 3 млн долларов и забыл билет в магазине: кто забрал выигрыш

Житель Массачусетса, США, случайно забыл свой выигрышный лотерейный билет в винном магазине.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Пол Литтл сначала подумал, что потерял его. Приблизительно через 45 минут другой покупатель заметил, что Литтл ушел без билета, и вернул его продавцу. Но 23-летняя Карли Нуньес решила оставить его себе.

Мужчина забыл выигрышный лотерейный билет в магазине / Фото: dailystar.co.uk

Позже в тот же вечер были названы выигрышные номера Литтл. Как оказалось, мужчина сорвал джекпот в 3 млн долларов.

Прокуратура утверждает, что Нуньес якобы вынашивала заговор, чтобы получить приз с помощью 32-летнего коллеги Джозефа Реддема, отвезшего ее в штаб-квартиру лотереи.

Представители лотереи быстро заподозрили, заметив, что билет, похоже, порван, что, по словам Нуньес, произошло случайно.

На видео с камеры наблюдения в лотерейном офисе также снято, как Нуньес якобы спорит с Реддемом из-за денег.

Реддем якобы потребовал приз и Нуньес сказала ему, что "заплатит ему всего 200 тысяч долларов", заявили прокуроры.

Позже Нуньес призналась, что не покупала билет и видео с камер наблюдения помогло установить, что он принадлежит Полу.

Мужчина наконец получил свой лотерейный выигрыш. Он говорит, что первое, что планирует сделать со своими 3 миллионами долларов, это выплатить ипотечный кредит за свой дом и сделать небольшой ремонт.

Пол Литтл / Фото: dailystar.co.uk

Он также намерен продолжать работать и использовать деньги, чтобы отдать их сообществу.

"Я знаю церковь, в которую хожу, им нужна система отопления. Поэтому мы будем работать, чтобы внести свой вклад в это", — сказал Литтл.

А по поводу продавца магазина, которой сейчас предъявлены обвинения в связи с инцидентом, он сказал: "Я знаю, она поставила себя в затруднительное положение. Но, надеюсь, она проложит себе путь к лучшей жизни".

По данным окружной прокуратуры округа Плимут, Нуньес обвиняют в краже, подаче неправдивого заявления и запугивании свидетелей.

Карли Нуньес / Фото: dailystar.co.uk

Судья приказал держать ее под залогом в размере 10 000 долларов наличными после того, как она не признала себя виновной.

Реддем был обвинен в попытке вымогательства и отпущен под подписку о невыезде. Ему было приказано не играть в азартные игры и не контактировать с Нуньес или свидетелями, и он должен вернуться в суд 28 июля.

Напомним, суеверие матери о "зудящей руке" привело сына к безумному выигрышу в лотерею. Счастливчик уже знает, куда потратит деньги.

Читайте также: