Мужчина сорвал джекпот в два млн долларов после того, как выиграл миллион: кто этот счастливчик

Свой первый выигрыш миллионер потратил на свадьбу своей мечты.

Мужчина из Северной Каролины выиграл джекпот в два миллиона долларов менее чем через два года после получения приза в миллион долларов.

Об этом пишет upi.com.

41-летний Фаррис Фрэнк рассказал представителям лотереи Северной Каролины, что находился за пределами города на строительных работах, когда остановился в магазине Handy House и купил лотерейный билет Diamond Dazzler.

Мужчина, выигравший джекпот в миллион долларов в июле в 2021 году, обнаружил, что его билет принес главный приз.

"Это круто, потому что впервые, когда я выиграл, это было в двух милях от моего дома, а в этот раз я был в четырех с половиной часах", — сказал Фрэнк.

Фото: upi.com

Фрэнк признался, что всегда подозревал, что в будущем его ждет еще один джекпот.

"Это безумие, потому что за день до того, как я выиграл, мой приятель спрашивал меня, каково это — выиграть миллион долларов. И я сказал ему, что собираюсь удвоить его", — вспомнил он.

Победитель сказал, что ему все еще тяжело поверить в свой второй джекпот.

Свой первый выигрыш миллионер потратил на свадьбу своей мечты. Часть нового выигрыша мужчина потратит на отпуск с женой.

Напомним, британка подала в суд на Camelot, утверждая, что оператор лотереи обязан выплатить приз. Теперь она хочет получить шестизначную сумму.

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