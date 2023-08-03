Мужчина сорвал джекпот за несколько дней до выхода на пенсию: на какую сумму он разбогател

Американец выиграл в лотерею спустя 3 дня после объявления о выходе на пенсию.

Об этом пишет upi.com.

Пол Башоу сказал представителям лотереи штата Массачусетс, что ушел от своего работодателя, у которого он проработал более 20 лет.

Через три дня после заявления бывший водитель грузовика, который готовится отпраздновать свое 66-летие в конце этого года, купил в магазине лотерейный билет и сорвал джекпот.

Пол Башоу / Фото: Massachusetts State Lottery

"Я говорил своей жене, что в жизни было три вещи, которые я никогда не думал, что увижу: победа "Патриотов" в Суперкубке, попадание в лунку в гольфе — это произошло пять лет назад — и выигрыш в лотерее. А теперь все три мечты осуществлены", — сказал он.

Башоу также поделился, что планирует использовать часть своего выигрыша на путешествия.

Напомним, в Индии 11 уборщиц сорвали джекпот в 1,2 млн долларов. Они едва накопили 3 доллара на билет.

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