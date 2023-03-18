Мужчина сорвал головокружительный джекпот, сыграв в лотерею на заправке

Победитель признался, что предчувствовал свою победу, потому и приобрел билет.

В США житель Северной Каролины сорвал джекпот в 1 млн долл., приобретя на заправке мгновенный лотерейный билет.

Об этом сообщает Mlive.

Мужчина был увлечен новой версией любимой мгновенной лотереи Millionaire Maker II, которая и принесла ему выигрыш.

"Мне очень понравилась первая игра Millionaire Maker, поэтому я был взволнован, когда вышла игра Millionaire Maker II, и у меня было ощущение, что я выиграю в ней", – сказал 53-летний победитель, решивший остаться анонимным.

"Я поскреб билет в магазине сразу после его покупки, и когда я увидел, что совпало "26" за приз в 1 миллион долларов, я не мог в это поверить! Я пошел просто домой, чтобы сообщить жене хорошие новости и попросить ее просмотреть билет. Мы оба были так взволнованы!" – поделился эмоциями победитель.

Он уже посетил штаб-квартиру лотереи, чтобы получить приз. При этом мужчина решил получить деньги как единоразовую выплату в размере 634 тыс. долл., а не как аннуитет (ежемесячные платежи равными частями в течение определенного срока).

Часть своего выигрыша мужчина планирует отложить для внуков, а остальное – для себя.

Напомним, ранее в США женщина выиграла приз в 100 тыс. долл. по лотерейному билету менее чем через 12 часов после того, как сорвала джекпот в 11 тыс. дол. в казино.

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