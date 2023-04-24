Мужчина сорвал головокружительный джекпот в казино благодаря умершей любимой

Он чувствовал, что возлюбленная точно была рядом с ним в казино, потому играл так же, как она.

Житель Торонто пришел в казино Woodbine, чтобы поиграть на любимом автомате своей недавно умершей любимой и сорвал джекпот в размере 3,2 млн дол.

Об этом сообщает Casino.org.

Канадец Марсело Лойола рассказал, что вместе с любимой он часто посещали казино. Она любила игровые автоматы, а он отправлялся к настольным играм внизу.

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Женщина трагически погибла 5 апреля – всего через три дня после 50-летия Лойолы.

"В тот день я просто почувствовал ее душу в себе, поэтому я пошел вверх играть в слоты, хотя как игрок в настольные игры я никогда этого не делал", – поделился мужчина.

Сначала он испытал удачу на разных автоматах, но потом заметил любимый слот своей любимой. Лойола вспомнил, что когда она играла на этом автомате, то не ждала остановки колес, а нажимала кнопку во время вращения, надеясь на выигрыш джекпота.

"Я всегда говорил ей: "Не играй так, просто дай ему покрутиться", – вспомнил мужчина.

Однако в тот вечер он чувствовал, что любимая точно была рядом, потому играл так же, как она. И вдруг Лойола увидел, что появились три значка "Джекпот", слот начал мигать. Мужчина понял – он только выиграл 3,2 млн. долл.

"Я начал кричать, что выиграл джекпот, бегать вокруг и сходить с ума", – поделился победитель.

Тогда к Лойоле подошли другие игроки и работники казино, хорошо знавшие его и покойную женщину.

"Я точно знаю, что она была там со мной. Это не может быть совпадением", – убежден мужчина.

Он рассказал, что часть выигрыша планирует инвестировать, а за другую часть денег приобретет новый дом для своих родителей.

"Я хочу позаботиться о тех, кого люблю. Мы с моей девушкой заботились друг о друге. Она была бы так счастлива", — рассказал Лойола.

Напомним, в США мужчина за 11 месяцев выиграл три приза в лотерее на сумму 50 тыс. дол. каждый, применяя одну и ту же комбинацию цифр.

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