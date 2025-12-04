Мужчина совершил невероятный поступок после получения миллионного наследства: подробности

Француз пожертвовал миллион евро ради храма, где его крестили / © dailystar.co.uk

Раймон Ланди 91-летний пенсионер из французской деревни Ла-Шапель-сюр-Аверон стал национальным героем после того, как отказался от огромного наследия в пользу местной церкви, находившейся под угрозой сноса. После смерти брата в 2022 году Раймон Ланди унаследовал около 1 миллиона евро (около 49,2 млн гривен) и решил передать всю сумму на реставрацию храма.

Об этой истории вспоминает Daily Star.

Спасение сердца общины

Раймон вырос в этой небольшой общине в департаменте Луара. Для села, где проживает чуть более 600 человек, потеря церкви означала бы потерю главного символа местной жизни.

«Я родился здесь, здесь был крещен, здесь принял первое причастие. Я всегда жил в Ла-Шапель», — трогательно объяснил свой поступок пенсионер.

Решение Ланди вызвало восхищение среди местных жителей и персонала дома престарелых, где он проживает. В его честь в церкви уже была установлена мемориальная доска.

Француз пожертвовал миллион евро ради храма, где его крестили. / © dailystar.co.uk

Быстрая и полная реставрация

Благодаря значительной сумме реставрация церкви проведут в полном объеме и без частых для таких проектов многолетних перерывов в финансировании.

Мэр села Кристиан Шевалье подчеркнул важность храма:

«Нас всего 640 человек. Церковь — наше главное достояние и сердце нашей маленькой общины». Он заверил, что благодаря поступку Раймона церковь сможет простоять в отличном состоянии еще около 150 лет.

Архитектор проекта Антуан Лериш уточнил, что основная часть работ запланирована на весну — осень 2026 года, а вся реставрация продлится около года.

