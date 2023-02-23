Мужчина совершил сексуальное насилие в общественном туалете и признал себя женщиной

Нападающего приговорили к 16 месяцам тюрьмы и запретили даже слоняться возле женских туалетов.

В Британии заключили в тюрьму мужчину, который заявил, что идентифицирует себя как женщину, пытаясь оправдать совершенное им сексуальное насилие в туалете на железнодорожной станции.

Об этом сообщает The Telegraph.

Злоумышленник 39-летний Иэн Буллок напал на женщину на железнодорожной станции Бирмингем Нью-Стрит утром 21 марта 2022 года. Жертва мыла руки, когда в женскую уборную вошел нападающий, одетый в жилет повышенной видимости.

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После того, как женщина вышла из кабинки, мужчина подошел к ней и наклонился, прежде чем совершить сексуальное насилие. Женщина начала сопротивляться Буллоку, и он молча ушел. Злоумышленник попытался замаскироваться, сняв жилет и надев шапку-бини.

На место инцидента была вызвана британская транспортная полиция, задержавшая нападающего на месте происшествия.

В ходе допроса в полиции Буллок утверждал, что причиной его пребывания в женском туалете было то, что он идентифицировал себя как женщину.

12 декабря 2022 года Магистратский суд Бирмингема признал Буллока виновным в сексуальном насилии. А 7 февраля 2023 года в Коронном суде Бирмингема злоумышленника приговорили к 16 месяцам заключения.

"Буллок – опасное лицо, которое намеренно изменило свою одежду в то утро, чтобы слоняться в женских туалетах незамеченным и совершить это мерзкое, заранее обдуманное нападение на жертву в месте, где она имела полное право чувствовать себя в безопасности", – рассказал следователь Иэн Райт.

Он также отметил храбрость жертвы, которая оказала сопротивление Буллоку и сообщила об инциденте персоналу станции. Так что полицейские смогли быстро прибыть и арестовать нападающего на месте происшествия.

Отметим, что Буллок также получил 10-летний приказ о предотвращении сексуальных причинений вреда и обязан зарегистрироваться в реестре сексуальных преступников на тот же период. Согласно условиям приказа, преступнику запрещается входить в женские туалеты или бродить возле них, а также носить любой тип куртки высокой видимости, кроме как для законной работы или когда это нужно в транспорте.

Напомним, в Индии 39-летний учитель изнасиловал 12-летнюю девочку и инсценировал собственные похороны, чтобы не быть наказанными. Однако мама жертвы разоблачила ложь злоумышленника.

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