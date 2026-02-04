Мужчина создал алкогольный напиток из использованного белья звезд OnlyFans

Женские трусы / © Credits

Реклама

В Великобритании мужчина изобрел странный алкогольный напиток, изготовленный из использованного белья звезд OnlyFans, и продает свою бутылочную продукцию по 150 фунтов за штуку (8864 гривен).

Об этом он рассказал Need To Know.

Джордж Найтингейл говорит, что из одного комплекта трусиков можно получить 350 вкусных бутылок.

Реклама

Основатель Drink Me Spirits создает алкоголь с помощью специальной вакуумной техники, которая придает напитку уникальный вкус.

Теперь новый бизнес предлагает напитки от пяти звезд: Хейли, Алекси, Реи, Лилтхеве и Мими.

«Это не обычная винокурня», – рассказал Джордж, проживающий в Эксетере, Девон. «То, что мы делаем, очень отличается от других, потому что мы дистиллируем в вакууме. Это означает, что температура кипения этанола снижается до 20 градусов Цельсия, следовательно, мы можем дистиллировать деликатные продукты. Индустрия для взрослых и создатели OnlyFans преуспевают, и я думал, как лучше всего соединить эти две сферы. Поэтому я придумал дистилировать ношенную одежду, и так родилась компания Drink Me Spirits. Мы потратили год на планирование и разработку продукта в соответствии с самыми высокими стандартами. Из каждого предмета одежды мы можем изготовить 350 бутылок – все они пронумерованы коллекционной карточкой и красиво упакованы».

Джордж утверждает, что его предприятие является первым в своем роде в мире.

Реклама

Он сказал: «Такого никогда еще не делали. И так, переработка старой одежды в спиртные напитки – это удивительно, но мы просто превращаем ее в напиток, который люди могут приобрести или потреблять как часть этого человека. Ко мне обращались люди со всего мира. У нас есть несколько контент-креаторов с миллионами подписчиков. Они говорят, что это уникальный продукт для их отрасли, он не слишком расширяет границы. Это элитный продукт – коллекционный предмет».

Бренд также предлагает индивидуальные услуги для всех, кто хочет переделывать собственную одежду. Джордж добавил: «Новость распространяется. Такого еще никогда не делали в мире, и создатели очень рады, что нашли что-то новое и достаточно популярное, чтобы заинтересовать постоянных клиентов и привлечь новых. Но я не собираюсь делать это слишком нишево. Почему бы не взять бандану победителя Уимблдона или футболку футболиста, забившего победный гол сезона — возможности безграничны».

Напомним, почему история любви человечества к алкоголю может подходить к концу.