Мужчина создал бизнес, уничтожая свадебные снимки разведенных пар: сколько это стоит (фото)

В Китае активно развивается новый бизнес, где дешево уничтожают свадебные фотографии разведенных пар.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Стоящий за этим бизнесом предприниматель, мужчина по фамилии Лю из Ланфана, провинция Шаньдун, начал свое предприятие с целью защиты личной жизни разведенных.

Его первым шагом было создание в городе автономного сервисного центра уничтожения мусора.

"Большинство свадебных фотографий сделано из акрилового материала, который нелегко сжечь. Во многих местах также есть обычаи, запрещающие сжигать фотографии живых людей", — сказал Лю. "Однако выбросить их на мусор сложно, поскольку это может поставить под угрозу вашу конфиденциальность. Свадебные фотографии относятся к категории предметов личной жизни, и я считаю, что мои услуги пользуются большим спросом".

Мужчина создал бизнес, уничтожая свадебные снимки / Фото: Weibo

Его предложение очень простое и достаточно бюджетное. Клиенты просто посылают свои фотографии в центр, где с них взимается плата в зависимости от веса. Цены варьируются от нескольких десятков до более чем 100 юаней (14 долларов США).

Процесс прост. Сотрудники открывают пакеты клиентов, затем окрашивают фотографии аэрозольной краской и записывают процесс на видео. Затем пленка посылается клиентам на проверку. В конце концов фотографии профессионально измельчаются, а мусор утилизируется на электростанции.

Несмотря на то, что единственный центр расположен в провинции Шаньдун, эта услуга наделала шума во всей стране: "Мы получили заказы из всех провинций и муниципалитетов Китая, за исключением Тибета".

Напомним, женщина выгнала из дома свою беременную 17-летнюю дочь и озадачила причиной. Она объяснила свое решение.

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