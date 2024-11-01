Мужчина создаст самый большой GPS-рисунок пениса за 24 часа: он преодолеет 120 км (фото)

Мужчина собирается создать самый большой GPS-рисунок пениса за 24 часа для благотворительной организации Movember.

Об этом сообщает Daily Star.

39-летний Терри Росоман из южного Уэльса наметил 120-километровый маршрут фаллической формы через Бреконские маяки, где он преодолеет 3 км высоты, скользкую местность и минусовую температуру. Все это с целью повышения осведомленности о психическом здоровье мужчин.

Он надеется, что это привлечет внимание его "целевой аудитории" и шутит, что большинство ребят назвут его форму "забавной". Он сказал: "Вот почему это большое мужество, потому что, особенно для целевой аудитории, на которую я нацелен, мужчины никогда не взрослеют. Они находят это смешным, независимо от того, сколько им лет. Я не хочу никого обидеть своей формой, но это было только для того, чтобы привлечь их внимание".

Терри Росоман

Росоман, работающий креативным директором во фриланс-маркетинговой компании, надеется, что его вызов вдохновит тех, кто борется с проблемами психического здоровья, ставить перед собой "грандиозные цели, которые больше вас самих". Movember – это благотворительная организация, целью которой является сбор средств и повышение осведомленности о психическом здоровье мужчин, самоубийствах, раке простаты и раке яичек, и она призвала общественность "собирать средства" и "спасать жизнь" в ноябре в этом году.

Его забег, цель которого собрать 5 000 фунтов стерлингов для Movember, начнется и завершится на железнодорожном вокзале Абергавенни, где он планирует стартовать в 17:00 в пятницу, 1 ноября, и надеется закончить к 17:00 на следующий день. "Я стартую на закате, по сути, потому, что хочу закончить ночную смену, потому что, когда восходит солнце, ты омолаживаешься", — сказал он.

Терри Росоман

Росоману не привыкать выходить за пределы своих возможностей: он покорял Пен-И-Фан, самую высокую вершину на юге Британии, 10 раз в день и преодолел 50-мильный ультрамарафон с отягощенным рюкзаком, и все это ради благородной цели.

Но сейчас он берется за свой эпатажный вызов – создание крупнейшего в мире GPS-рисунка мужских паховых участков. Энтузиаст выносливости решился на такой шаг после того, как годы борьбы с алкоголем, сигаретами, лишним весом и рекреационными наркотиками довели его до тяжелого положения.

"За годы насилия я дошел до того, что стал непригодным для жизни, растолстел, не имел перспектив найти партнершу и был глубоко, глубоко несчастным", — признался он.

Терри Росоман

Поняв, что он находился на скользком пути к смерти, он решил изменить ситуацию. "Думаю, я понял, что если я не изменю свою жизнь, то, возможно, в будущем меня здесь больше не будет, то ли из-за осложнений со здоровьем, то ли из-за того, что ты не захочешь здесь быть".

Пытаясь восстановить свое здоровье, в 2013 году он погрузился в бокс, выйдя на ринг без предыдущего опыта в этом виде спорта.

Он сбросил 3 килограмма примерно за 12 недель, отказался от алкоголя и сигарет и начал соблюдать здоровую диету, чтобы подготовиться к бою.

"Вишенкой на торте стало то, что я выиграл бой. Я полностью изменил свою жизнь и был в самом счастливом месте, где я когда-либо был в своей жизни", — похвастался он. "Я обязан этому вызову, целям и значению, которые он мне дал, а также психологической устойчивости, чтобы выдержать и принять сложные решения".

Терри Росоман

Росоман стремится вдохновить ребят во всем мире своими проделками по сбору средств. Он сказал: "Я просто хотел продвигать это сообщение о вызовах, по сути. В конце концов, это просто о том, что нужно иметь цели, но большие цели, которые больше тебя самого, важнее, чем поход в паб, и это даст тебе такую цель".

Напомним, ранее велосипедистка создала крупнейший в мире GPS-рисунок в память о своей собаке. Ради рекорда она проехала 4707 км.

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