Курьезы
458
1 мин

Мужчина спас котенка и сказочно разбогател

В США мужчина заметил котенка и решил взять его с собой. В тот же день он решил зайти в газетный киоск, чтобы купить лотерейный билет.

Вера Хмельницкая
Котенок

Котенок, которого спас мужчина. Фото: wamiz.co.uk

В США почтальон спас на улице котенка и в тот же день купил лотерейный билет, который оказался выигрышным.

Об этом пишет wamiz.co.uk

Событие произошло в Висконсине. Почтальон Джозеф Вальдхерр в конце августа прибыл на работу, чтобы забрать почту и посылки для своего маршрута. Тогда он услышал странные, едва слышные крики. На следующий день ситуация повторилась. Тогда мужчина в уголке заметил котенка. Он решил взять его с собой.

В тот же день мужчина решил зайти в газетный киоск, чтобы купить лотерейный билет.

Несколько дней спустя, когда состоялся розыгрыш лотереи, Джозеф проверил билет вместе с женой и обнаружил, что они выиграли джекпот аж 717 500 долларов.

Супруги считают, что именно спасенный котенок принес им удачу.

