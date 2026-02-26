- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 458
- Время на прочтение
- 1 мин
Мужчина спас котенка и сказочно разбогател
В США мужчина заметил котенка и решил взять его с собой. В тот же день он решил зайти в газетный киоск, чтобы купить лотерейный билет.
В США почтальон спас на улице котенка и в тот же день купил лотерейный билет, который оказался выигрышным.
Об этом пишет wamiz.co.uk
Событие произошло в Висконсине. Почтальон Джозеф Вальдхерр в конце августа прибыл на работу, чтобы забрать почту и посылки для своего маршрута. Тогда он услышал странные, едва слышные крики. На следующий день ситуация повторилась. Тогда мужчина в уголке заметил котенка. Он решил взять его с собой.
В тот же день мужчина решил зайти в газетный киоск, чтобы купить лотерейный билет.
Несколько дней спустя, когда состоялся розыгрыш лотереи, Джозеф проверил билет вместе с женой и обнаружил, что они выиграли джекпот аж 717 500 долларов.
Супруги считают, что именно спасенный котенок принес им удачу.
Напомним, ветеринары рассказали, почему кот спит на человеке