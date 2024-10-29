Мужчина спас "котенка", который оказался диким лесным зверем — видео

Работники немецкого приюта для животных были озадачены, когда обнаружили, что, казалось бы, брошенный котенок на самом деле был агрессивной европейской дикой кошкой.

Об этом пишет The Dodo.

В приюте для животных Bergheim сообщили, что маленького котенка принес мужчина, который нашел его на сельской дороге и был озадачен агрессивным поведением животного и его отказом от еды.

Сотрудники приюта заподозрили, что котенок совсем не домашний, и связались с центром дикой природы Retscheider Hof, который подтвердил, что животное является европейским диким котом, находящимся под охраной диким видом.

В центре дикой природы сообщили, что за молодым котом ухаживают вместе с другими представителями этого вида, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы их можно было вернуть в дикую природу.

"Мы делаем все возможное, чтобы сделать их пребывание максимально комфортным. За каждым прогрессом мы следим с большим энтузиазмом и надеждой", — сказал представитель центра дикой природы.

Напомним, кот-грабитель стал знаменитостью после того, как начал свою преступную деятельность. Его уже не первый раз застукали на краже.

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