Мужчина спас на улице "котенка", который оказался диким зверем — фото

Мужчина спас, как он думал, кота на улице, но оказалось, что это было другое животное с некоторыми схожими чертами.

На видео, обнародованном на странице Lucky Angel TikTok, где публикуются клипы о спасении животных, видно, как крошечный детеныш идет по дороге в США, прежде чем его подбирает анонимный мужчина.

Хотя животное похоже на котенка благодаря своим ушам, носу и пушистой шерсти, выяснилось, что это детеныш лисы фенек.

Автор ролика продемонстрировал, как лисенок рос с момента, когда его подобрали на дороге, до того, как он стал счастливым, здоровым лисенком в любящем доме.

Мужчина сначала подбирает бедного лисенка, а затем забирает его домой, чтобы вымыть. Затем он держит его в тепле и сухости в одеяле, а затем кладет на весы, чтобы обнаружить, что он весит крошечные 40 граммов. Затем лисенок спит в собственной кроватке в своем новом доме, а затем хозяин кормит крошечное животное с помощью шприца.

Мужчина спас лису, которую спутал с котенком / Фото: скриншот с видео

После этого лисенка купают, и он смотрит прямо в камеру своими большими черными глазами, заостренными ушами и усиками. Затем оно немного играет с игрушкой из кости, которую пытается схватить ртом.

Теперь лисенок заметно чище и здоровее, чем раньше, он лежит на коленях у своего хозяина и играет с ним, который гладит и щекочет животное. В следующем клипе лиса подходит к коту хозяина, который гораздо больше ее, но удивительно заставляет кота отступить, прежде чем выбежать из комнаты. В остальном видео фенек заметно увеличился в размерах, он играет в своем доме с игрушками и мило прижимается к хозяину на диване.

Мужчина спас лису, которую спутал с котенком / Фото: скриншот с видео

Видео собрало ошеломляющие 38 миллионов просмотров, 3 млн лайков и более 18 600 комментариев.

Один озадаченный пользователь спросил: "Нужны ли мне очки, потому что это был 100% котенок, а потом лиса. Я подумал: "Подождите, черт побери, минуточку". Другой спросил: "Что на земле делал маленький лисенок фенек на дороге в Америке". Тем временем третий сказал: "Я бы не поверил в это, если бы не посмотрел информацию о новорожденных лисенках фенек".

Лиса фенек – это маленькая лиса, происходящая из пустынь Северной Африки, и ее характерной особенностью являются чрезвычайно большие уши. По данным National Geographic, она также является самой маленькой из всех лисиц в мире.

Напомним, сообразительный оператор дрона помог спасти собаку, застрявшую на тонком льду. Пес слишком боялся незнакомцев, чтобы подойти.

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