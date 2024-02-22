Мужчина специально вылил 60 000 литров вина премиум-класса за 2,5 миллиона евро – видео

Почти 60 000 литров красного вина премиум-класса стоимостью около 2,5 миллионов евро были потеряны на испанской винодельне после того, как неизвестный мужчина проник туда и открыл чаны.

Об этом пишет Barron's.

На кадрах из камеры наблюдения, опубликованных известной винодельческой Cepa 21, расположенной в регионе Рибера-дель-Дуэро, видно, как мужчина в толстовке с капюшоном бегает от одного большого чана к другому и открывает краны, в результате чего вино выливается на пол.

Инцидент произошел около 3:30 утра 18 февраля. Количество утраченного высококачественного вина могло бы восполнить 80 000 бутылок.

Руководитель заведения Хосе Моро заявил испанскому общественному телевидению TVE, что единственной целью злоумышленника было причинить ущерб бизнесу, поскольку во время взлома не было украдено никаких вещей.

Он также сказал, что злоумышленнику нужно было знать, как управлять системой, чтобы открыть чаны.

"Все указывает на то, что человек знал, где находится", — добавил он.

Винодельня подала жалобу в полицию, которая начала расследование.

Напомним, бездомный угнал частный самолет, чтобы доказать свою точку зрения. Он объяснил, каким было его послание.

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