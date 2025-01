Мужчина спешил в кафе и не заметил, как его авто упало в море – фото

Водители авто часто становятся героями новостей и звездами соцсетей. Так, например, мужчина с "покерфейсом", который загрузил пивом свою горевшую машину. Теперь пользователи активно обсуждают мужчину, который забыл поставить машину на стояночный тормоз, когда направлялся в кафе, в результате чего она скатилась в море.

Инцидент произошел в районе Эймейдена, недалеко от Амстердама, Нидерланды, сообщает Need To Know.

Водитель припарковался после того, как подъехал к ряду мест прямо у порта. Он вышел из своего серебристого Nissan Micra, и в тот момент, когда он захлопнул дверь, машина начала катиться. К сожалению, он не оглянулся и ушел, направляясь ко входу кафе.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля в воду.

Авто мужчины упало в море / Фото: скриншот с видео

Службы экстренной помощи прибыли на место происшествия около 14:30 в понедельник, 20 января, через несколько минут после того, как это произошло. Присутствовали как пожарная служба, так и полиция, а также несколько машин скорой помощи и даже вертолет.

Сначала были опасения, что могли пострадать люди, однако вскоре выяснилось, что никого внутри не было.

Автомобиль полностью погрузился в воду и был поднят специалистами, команда водолазов была на месте, чтобы помочь пожарным найти машину, а прохожие, как говорится, наблюдали за этим с удивлением.

Ожидается, что водитель, скорее всего, столкнется со значительными финансовыми убытками из-за того, что автомобильная страховка обычно не полностью покрывает этот тип аварий. Также очень дорого может стоить услуга подъема авто из воды.

