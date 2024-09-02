Мужчина спит по 30 минут в день в течение 12 лет, чтобы "удвоить" жизнь: как он выглядит

Он натренировал свой ум и тело так, что никогда не испытывает усталости.

Мужчина с Японии спал всего 30 минут каждый день в течение 12 лет, пытаясь "удвоить" свою жизнь, и утверждает, что это повысило его работоспособность.

Об этом пишет SCMP.

40-летний Дайсуке Хори из префектуры Хего говорит, что он научил свой мозг и тело нормально функционировать при минимальном сне и никогда не чувствует усталости.

Хори – предприниматель, любящий музыку, живопись и механический дизайн. Он начал сокращать время сна 12 лет назад, чтобы иметь больше активных часов каждый день, и смог сократить его до 30-45 минут в сутки. "Если вы занимаетесь спортом или пьете кофе за час до еды, вы можете предотвратить сонливость", — говорит он.

В 2016 году Хори основал Японскую ассоциацию тренеров по короткому сну, где проводит занятия по теме сна и здоровья. "Люди, нуждающиеся в постоянной концентрации внимания в своей работе, получают больше пользы от качественного сна, чем от длительного. Например, врачи и пожарные имеют более короткие периоды отдыха, но сохраняют высокую эффективность", — говорит он.

Дайсуке Хори / Фото: Weixin

Японский телеканал Yomiuri TV наблюдал за Хори в течение трех дней в реалити-шоу под названием "Пойдешь ли ты со мной?". Однажды Хори проспал всего 26 минут и проснулся естественным образом, преисполненный энергии. После завтрака он отправился на работу, успев на тренировку в спортзале.

В резюме Хори говорится, что он обучил более 2100 студентов ультракороткому сну. Одна из них рассказала Yomiuri TV, что после тренировок она сократила свой сон с восьми часов до 90 минут и соблюдает этот режим уже четыре года, сохраняя при этом кожу и психическое здоровье в отличном состоянии.

Этот феномен вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Один пользователь написал: "Он настоящий мастер тайм-менеджмента. Я тоже хочу научиться меньше спать и работать более эффективно". Однако другой человек сказал: "Это заранее расписывать свою жизнь! Даже если мозг может бодрствовать, сердце не выдержит".

Врачи говорят, что ультракороткий сон подходит не всем и имеет побочные эффекты. "Взрослым рекомендуется спать от семи до девяти часов в сутки. Сон является важным периодом для организма и мозга для восстановления", — рассказал изданию Го Фэй, невропатолог из больницы Хуачжунского университета науки и технологий Сихе Шэньчжэнь. "Хроническое недосыпание может привести к ухудшению памяти, ослаблению иммунитета, расстройствам настроения и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний".

Напомним, парень не спал 12 дней подряд и побил мировой рекорд. Врач назвала это "полным безумием" и рассказала о последствиях.

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