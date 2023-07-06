Мужчина спустился на руках по 75 ступенькам с рекордной скоростью — видео

Он снова попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Житель Непала побил свой четвертый мировой рекорд, спустившись на руках по 75 ступенькам.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

29-летний Хари Чандра Гири прошел на руках по лестнице в буддийском храме Джамчен Виджая Ступа за 25,03 секунды.

Предыдущий рекорд в 30,8 секунды был установлен американцем Марком Кенни в 2014 году.

@guinnessworldrecords Fastest time to descend 75 stairs on the hands 25.03 secs by Hari Chandra Giri ♬ original sound — Guinness World Records

Гири сказал, что он ходит на руках с 8 лет. Этот навык раньше принес ему три мировых рекорда.

Его первая попытка была в 2021 году, когда он побил рекорд Кевина Делько (Швейцария) за самое быстрое время спуска с 50 ступенек на руках. Хари сделал это за 12,65 секунды, побив рекорд Кевина в 14,58 секунды, который продержался до этого семь лет.

Через год, 4 мая в 2022 году, Хари показал самую быструю ходьбу на 50 метров на руках с футбольным мячом между ног за 25,58 секунды, побив рекорд Чжан Шуана (Китай) в 26,09 секунды.

В тот же день Хари также установил новый рекорд по самой быстрой ходьбе на 10 метров на руках с футбольным мячом между ног, сделав это за 4,49 секунды.

В 2023 году Хари добавил еще одну запись в свою коллекцию, но он не планирует останавливаться на достигнутом.

Напомним, на днях в США мужчина съел 62 хот-дога за 10 минут. Он рассказал, что происходит с его телом после соревнований.

Читайте также: