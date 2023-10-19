Мужчина стал миллионером после того, как метеорит пробил его крышу - фото

Метеорит пробил крышу и мгновенно сделал мужчину миллионером.

Об этом пишет ladbible.com.

Джосуа Хутагалунг пережил ужас всей своей жизни, когда космический камень упал на его дом в Коланге, Индонезия.

Отец троих детей работал на улице, когда метеорит пробил его веранду с жестяной крышей рядом с гостиной.

Но это оказался необычный подарок сверху, поскольку его стоимость составила 1,7 миллиона долларов.

Возраст куска космического мусора составил около 4,5 миллиарда лет, а вес – 2,1 кг. Он был классифицирован как углеродный хондрит CM1/2, являющийся чрезвычайно редким метеоритом.

Метеорит / Фото: Josua Hutagalung/Facebook

Новость о том, что камень стоит такую сумасшедшую сумму определенно смягчила удар для Джосуа.

Сообщается, что специалист-коллекционер дал ему сумму, эквивалентную 30-летней зарплате за метеорит размером с футбольный мяч.

Производитель гробов объяснил, что космический камень был еще теплым и частично сломанным, когда он выкопал его из земли.

Джосуа хочет использовать часть своего новоприобретенного богатства для строительства церкви в своем районе.

Джосуа Хутагалунг с метеоритом / Фото: Josua Hutagalung/Facebook

Новоиспеченный миллионер стал местной знаменитостью после того, как распространились новости о падении метеорита, и местные жители стекались к нему домой, чтобы увидеть редкий камень.

Три других фрагмента метеорита, официально названного Колангом, также были позже найдены неподалеку. Метеорит был отправлен в США после того, как его выкупил врач и коллекционер метеоритов из Индианаполиса Джаред Коллинз.

Американский эксперт рассказал: "Мой телефон разрывался безумными предложениями прыгнуть в самолет и купить метеорит. Я взял с собой столько денег, сколько смог собрать, и пошел искать Джосуа, который оказался умелым переговорщиком".

Напомним, кошка с двумя носами озадачила ветеринаров. Животное считают "единственным в своем роде".

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