Мужчина стал миллионером во время круиза по Карибам - фото

Он выиграл в лотерею.

Житель Вирджинии совершил незабываемый круиз по Карибскому морю, во время которого узнал, что сорвал в лотерею джекпот в миллион долларов.

Об этом сообщает upi.com.

Джером Теста рассказал, что находился на круизном лайнере, когда зашел в Интернет и обнаружил, что стал одним из пяти победителей New Year's Millionaire Raffle на миллион долларов.

"Моя жена крикнула и упала с кровати", – вспомнил Теста. "Я все еще не осмыслил это!".

Джером Теста / Фото: Virginia Lottery

Тесту пришлось дождаться окончания круиза, чтобы он мог вернуться в Вирджинию и забрать свой приз.

Победитель сказал, что планирует использовать свои призовые деньги, чтобы позаботиться о своей семье.

Напомним, женщина оставила в наследство 2,8 млн долларов домашним питомцам. Трех детей она вычеркнула из завещания.

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