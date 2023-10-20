Мужчина стал мультимиллионером благодаря продавцу магазина: как это произошло

Житель Калифорнии, США, разрешил клерку выбрать для него лотерейный билет и выиграл приз в 10 миллионов долларов.

Об этом пишет upi.com.

Брент Янг сказал представителям Калифорнийской лотереи, что не знает, какой билет он хочет купить у Prince Food & Gas в Визалии и оставил выбор за продавцом в магазине.

"Я сказал: "Просто выбери любой". Мне было все равно", — вспомнил новоиспеченный мультимиллионер.

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Клерк протянул билет California 200X, который Янг стер после оплаты. Американец был в шоке, узнав, что билет подарил ему главный приз в размере 10 миллионов долларов.

"Когда я увидел все эти нули, я подумал: "Ни в коем случае, с такими людьми, как я, такого не случается", — сказал Янг. "Это безумие. Из всех этих вариантов клерк мог выбрать другую игру. Но он этого не сделал. Он выбрал победителя".

Янг сказал, что его успех был еще более невероятным, поскольку поначалу он планировал поехать на другую заправочную станцию, которая оказалась закрытой.

Напомним, в Индонезии мужчина стал миллионером после того, как метеорит пробил его крышу. Его стоимость составила 1,7 миллиона долларов.

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