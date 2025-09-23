Мужчина стал мультимиллионером после выигрыша в лотерею: сколько ему понадобилось времени

Выигрыш в лотерее Lotto

Житель штата Иллинойс (США) стал мультимиллионером, сорвав джекпот в лотерее Lotto на сумму 14,6 млн долл. Как признался победитель, он просто воспользовался любимыми числами.

О выигрыше сообщила Illinois Lottery.

Американец решил остаться анонимным, но рассказал, что начал покупать билеты на Lotto в январе 2024 года. С тех пор эта лотерея стала его самой любимой игрой. О грандиозном выигрыше мужчина узнал только на следующее утро после розыгрыша.

«Я проверил сайт лотереи Иллинойса, чтобы увидеть, кто выиграл, и понял, что это я. Из всех людей это был я! Я плакал, потому что был слишком шокирован», — поделился эмоциями победитель.

Счастливый билет он приобрел в магазине Crown Mart в городе Ист-Сент-Луис. В нем совпали все шесть чисел: 5, 9, 14, 18, 22 и 23. Кстати, владелец магазина получит от организаторов 1% от выигрыша — 146 тыс. долл.

«Я просто хочу заботиться о своей семье, иметь красивый дом и ездить на Lexus. Париж также в моем списке! Я с нетерпением жду осмотра достопримечательностей и возможности насладиться всем этим. Но для меня в приоритете будущее моих внучек — я использую эти деньги, чтобы дать им образование и осуществить их мечты», — рассказал новоиспеченный мультимиллионер.

Этот джекпот стал крупнейшим выигрышем в лотерее Иллинойса в 2025 году. Всего с начала года в штате продали более 4,8 млн выигрышных билетов, а общая сумма выплат превысила 47 млн долл.

К слову, жительница штата Вирджиния Керри Эдвардс выиграла в лотерею Powerball 150 тыс. долл. и направила весь выигрыш на благотворительность, чем удивила организаторов.