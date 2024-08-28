Мужчина стал неузнаваемым после пластики лица: фото до и после

Сеть ошеломили фотографии мужчины до и после того, как он лег под нож пластического хирурга.

Фотографии опубликовала в Instagram турецкая клиника. На первом снимке мужчина позирует перед камерой с зачесанными назад волосами. На втором фото он выглядит совсем иначе, изменив черты лица и прическу.

В подписи к публикации клиника отметила, что операции были проведены для того, чтобы мужчина смог достичь "золотого сечения". Это касается того, что некоторые считают "идеальной" пропорцией лица, когда расстояние между глазами должно быть примерно в 1,618 раза больше ширины.

Мужчина до и после пластики / Фото: instagram.com/esteistanbultr

"Достижение золотого сечения: Ринопластика, омоложение нижних век и коррекция подбородка. Красота вашего лица заключается в его гармонии, а золотое сечение - ключ к достижению этого идеального баланса. Сочетая ринопластику для совершенствования носа, омоложение нижних век для освежения уставших глаз и коррекцию подбородка для улучшения контуров лица, мы можем создать естественный сбалансированный и молодой вид", - говорится в сообщении.

Мужчина до и после пластики / Фото: instagram.com/esteistanbultr

Публикация собрала тысячи лайков. Многие люди были удивлены тем, насколько неузнаваемым теперь выглядит мужчина: "Что это за колдовство?", "Ого, он полностью изменил лицо", "Я бы влюбилась в него", "Не думаю, что это один и тот же человек", "Вроде бы сделали трансплантацию лица".

Напомним, женщина, которой пришили глаз к веку, показала, как она выглядит после неудачной пластической операции. Теперь она надеется на корректировочную процедуру.

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