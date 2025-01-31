Мужчина стал первым человеком, осужденным за управление дроном в нетрезвом состоянии

Мужчина был осужден за то, что в нетрезвом состоянии руководил дроном в своем родном городе.

Как сообщает Daily Star, подвыпивший мужчина летал на своей игрушке на мероприятии классических автомобилей, когда раздраженная полиция арестовала его за то, что он нарушал общественный порядок в состоянии алкогольного опьянения. 55-летний мужчина был признан виновным в том, что считается первым случаем такого рода.

Полиция заметила беспилотник, когда подняла свой собственный над публичным мероприятием для наблюдения. Они заявили, что для безопасности мероприятия, которое проходило в городе Раттвик в Швеции, была установлена временная запретная зона для полетов.

Они отследили пилота дрона и обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения, прошедшего тест на месте, показавшем превышение допустимой нормы. Он был арестован и предстал перед судом, где судьи применили к нему такое же наказание, как и за вождение транспортного средства в нетрезвом состоянии.

Суд установил, что в крови мужчины содержалось 0,69 промилле алкоголя на каждые 1000 частей крови. Карин Хелльмонт, глава районного суда, сказала, что чиновники применили такую же шкалу наказаний, как и за вождение в нетрезвом состоянии, к делу о беспилотнике.

"Это самолет. Даже если он летит сам, им управляет кто-то на земле, и он может упасть с большой высоты и ранить кого-то. По шведскому законодательству, все, что превышает 0,2 промилле алкоголя в 1000 частей крови, карается 1,0 промилле, что считается серьезным правонарушением", – отметила она.

Мужчину оштрафовали на 32 000 шведских крон (120 930 гривен), которые он должен платить в течение 80 дней ежедневными штрафами по 400 шведских крон (1511 грн).

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