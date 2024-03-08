Мужчина стал законным опекуном бывшего своей жены: "Любить ее значит любить и его" (фото)

Новый муж посвятил себя заботе о бывшем жены, у которого тяжелая форма инвалидности, а также стал его законным опекуном.

Об этом пишет The Sun.

Когда 36-летний Джеймс Армстронг решил жениться на 38-летней Крис, она поставила ему одно необычное условие. Крис сказала Джеймсу, что ее школьная любовь и бывший муж, 38-летний Брэндон, должен стать частью их жизни.

Крис и Брэндон поженились в 2006 году, но их счастье было непродолжительным, поскольку через два года Брэндон попал в ужасную автомобильную аварию.

Мужчина стал законным опекуном бывшего своей жены / Фото: SWNS

Брэндон получил тяжелую черепно-мозговую травму, которая сделала его умственно и физически инвалидом и неспособным заботиться о себе. Преданная жена продолжала заботиться о муже в течение многих лет, но в конце концов решила жить дальше и подала на развод.

Мужчина стал законным опекуном бывшего своей жены / Фото: SWNS

Но она не могла отказаться от Брэндона и подала документы, чтобы стать его законным опекуном.

Когда Джеймс познакомился с Крис, он осознавал, на какое нетрадиционное соглашение идет, и принял Брендона с распростертыми объятиями.

Мужчина стал законным опекуном бывшего своей жены / Фото: SWNS

Его любовь к Крис передалась Брендону, и Джеймс взял на себя всю ответственность по уходу за бывшим мужем.

Джеймс рассказал CBS Mornings: "Это не просто любовь к ней, это также любовь к Брендону. Мы нужны ему. Ему нужны люди, которые его любят".

Мужчина стал законным опекуном бывшего своей жены / Фото: SWNS

Вместе пара ухаживает за Брендоном, начиная с кормления, переодевания и купания и заканчивая посещением врачей.

Крис сказала: "Я думаю, что то, что он физически помогает Брендону, является частью его жизни. Тот факт, что мы пеленаем Брендона вместе, я могу делать это сама, но это очень, очень тяжело. Джеймс помогает мне, это такой дар любви".

Мужчина стал законным опекуном бывшего своей жены / Фото: SWNS

Брэндон живет в заведении для престарелых, и Крис и Джеймс регулярно его посещают.

Двое детей пары также обожают Брендона, называя его "дядей".

Крис, которая ухаживает за бывшим уже 15 лет, сказала, что кратковременная память ее экса сильно пострадала. Это привело к тому, что Брэндон забыл, что Джеймс – новый муж его бывшей жены. Но она заверила, что оба мужчины обожают друг друга, и в глазах Брэндона появился еще один человек, который по-настоящему заботится о нем.

Мужчина стал законным опекуном бывшего своей жены / Фото: SWNS

Любовь Джеймса к Брендону настолько глубока, что он готов заботиться о Брэндоне, даже если Крис больше не будет рядом.

"Я также сказал ей, что если с ней что-нибудь произойдет или она умрет, я буду бороться за опекунство. У него будет другой защитник", — сказал Джеймс.

И будь у Брэндона шанс выздороветь, Джеймс без колебаний отказался бы от своего брака.

Он сказал Крис: "Если произойдет какое-нибудь чудодейственное лечение для людей с черепно-мозговой травмой и Брэндон сможет вылечиться, я хочу, чтобы ты была с ним, ты была с ним первой".

Мужчина стал законным опекуном бывшего своей жены / Фото: SWNS

Но Крис ответила: "Я не думаю, что это произойдет, но факт остается фактом: ты очень особенный человек, действительно особенный".

Джеймс добавил, что считает свой трогательный жест правильным: "Я делаю то, что подсказывает мне мое сердце".

Напомним, страдающая раком невеста исполнила предсмертное желание и вышла замуж. У 38-летней женщины диагностировали рак кишечника четвертой стадии в сентябре в прошлом году.

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