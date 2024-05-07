Мужчина стал зависим от поедания стекла: съел более 250 лампочек и 100 бокалов

Он объяснил, почему ему это нравится.

Американский стендап-комик по имени Джош ошеломил, что ест стекло.

Об этом он рассказал в программе TLC My Strange Addiction.

27-летний мужчина объяснил, что есть стекло не является частью его "рутины" как артиста, и впервые наткнулся на "стеклоедство" в книге.

"Сначала было немного страшно, а потом, когда я понял, что это не причиняет мне вреда, мне стало гораздо легче", — поделился он.

Джош / Фото: My Strange Addiction

Впервые он попробовал есть стекло четыре года назад. За это время он "уничтожил" более 250 лампочек и 100 бокалов.

А когда его невеста Натали впервые увидела, как он ест стекло, она призналась, что "подумала, что оно ненастоящее".

"Когда я узнала, что это настоящее, я расстроилась и испугалась", – добавила она.

Натали / Фото: My Strange Addiction

Джош объяснил, почему ему это так нравится: "Когда я кусаю стекло, я чувствую что-то вроде теплого ощущения, что-то вроде легкого покалывания. Обычно, когда я ищу стекло для еды, я ищу бокалы для шампанского, бокалы для вина, лампочки. Причина, почему я выбираю эти, состоит в том, что они обычно тоньше".

Откусив кусочек, он описал его как "очень грубым".

Признавая, что само жевание "звучит ужасно в его голове", он говорит: "Но мне это очень нравится. Здесь нет особого вкуса, это больше похоже на текстуру. Это как есть ужасно острую леденцовую конфету, пока ты ее не растолчешь".

Джош / Фото: My Strange Addiction

В одном из разговоров на шоу Натали сказала своему партнеру, что "волнуется" за него, но он заверил ее, что это "не больно".

"Да, большинство людей тоже не знают, что у них может произойти сердечный приступ, и они постоянно с ним сталкиваются", – говорит она.

Джош рассказывает, что "много раз" рассек себе губу и у него были "кусочки стекла" в деснах: "Итак, есть очень большая вероятность того, что это может быть глубоко внутри моего тела".

Джош / Фото: My Strange Addiction

Хотя он говорит, что пытается этого не делать, его просто тянет, когда он рядом с другими людьми, и он часто делает это на вечеринках и в барах.

"Мне нравится реакция, которую я получаю от людей. Я очень редко делаю это наедине", – говорит он. "Думаю, больше всего на свете я люблю внимание".

Хотя Джош и употребляет стекло, он предостерегает от этого. Это может быть потенциально очень опасно для вашего здоровья.

Напомним, ранее женщина шокировала, что лакомится шерстью кошек. За 10 лет она съела 7000 комков.

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