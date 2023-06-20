Мужчина, ставший отцом 550 детей во всем мире, до сих пор сдает сперму, несмотря на запрет суда

Также он заявил, что хочет иметь свою семью с пятью детьми.

Музыкант из Гааги Джонатан Мейер, ставший биологическим отцом для 550 детей, до сих пор сдает сперму, несмотря на запрет суда.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Не так давно на 42-летнего мужчину подали иск из-за опасений инцеста.

Джонатан начал донорство еще в 2007 году. В частности, он присоединился к сообществам в Facebook для тех, кто изо всех сил пытается иметь детей. Также он зарегистрировался не в одной, а в 11 клиниках в качестве донора спермы, а также в банке спермы Cyros.

Но Мейер врал им всем, когда говорил каждой клинике, что будет жертвовать исключительно там, и говорил каждой будущей, обнадеживающей матери, что у него "всего" около 10 детей.

К слову, у него есть дети по всему миру, и только в Нидерландах их около 375. У него также около 80 детей в Германии, 35 в Бельгии, четыре в Аргентине и двое в Австралии.

Мейер говорил немецким СМИ, что имеет такое огромное количество детей, потому что хочет сделать "что-то значимое" в своей жизни.

Джонатан Мейер / Фото: news.yahoo.com

Но несколько месяцев назад серийному донору спермы было приказано перестать сдавать ее, иначе ему грозит огромный штраф. Мама одного из его детей подала в суд на него в апреле, утверждая, что он может повлечь за собой повышенный риск инцеста.

Ева, которая в 2018 году родила от Мейера, сказала: "Если бы я знала, что он уже стал отцом более 100 детей, я бы никогда не выбрала его. Если я думаю о последствиях, которые это может иметь для моего ребенка, меня тошнит. Много матерей говорили ему, что ему нужно остановиться, но ничего не помогает. Поэтому обращение в суд — единственный вариант, который у меня есть, чтобы защитить своего ребенка".

Некоторые из женщин действительно случайно сталкиваются друг с другом, потому что их сейчас очень много. Есть даже онлайн-группы, к которым они могут присоединиться: 157 человек присоединились к Facebook-сообществу Donorkind 102 JJM.

Гражданский суд постановил, что если он продолжит пожертвование, его оштрафуют на 100 000 евро.

В то время как Джонатан, чей профиль донора говорит, что он похож на актеров Брэда Питта и Криса Хемсворта, утверждает, что пожертвовал свою сперму бесплатно, банк спермы Cryos продал пожертвования отца для многих примерно по 1300 евро каждое.

Джонатан Мейер / Фото: dailymail.co.uk

Но, несмотря на приказ прекратить свою деятельность, Мейер все еще сдает сперму, хотя и утверждает, что делает пожертвования только женщинам, уже имеющим ребенка от него, что разрешено.

Ранее в этом месяце он "помог" жительнице Нидерландов, а на этой неделе он улетит в Сербию и Италию, чтобы посетить матерей своих детей.

Кроме того, Джонатан признался, что мечтает о семье с пятью детьми.

Напомним, кадры мужчины, дважды застрявшего на водной горке, испугали Сеть. Ролик просмотрели 45 млн раз.

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