Мужчина столкнулся лицом к лицу с медведем в своем дворе: чем все закончилось (видео)

В городе Эшвилл, штат Южная Каролина, США, мужчина столкнулся с медведем во время отдыха в своем дворе.

К счастью, зверь на него не напал, передает CNN.

Дэвид Оппенгеймер рассказал, что камера с дверного звонка предупредила его о движении за пределами дома.

"Я оглянулся и ничего не увидел, но примерно через минуту появился медведь и оказался практически передо мной", – поделился ошеломленный владелец.

На кадрах видно, как медведь и мужчина смотрят друг на друга, а Оппенгеймер цепляется за подушку и замирает, пока медведь не убегает. Они очень испугали друг друга.

"Когда это произошло, мы встретились глазами, и я думал, что нельзя смотреть в глаза медведю, но мы установили визуальный контакт, и я не знал, что делать дальше. Я подумал отвести глаза, чтобы посмотреть немного в сторону, но я хотел быть готов напугать медведя, если он нападет на меня", — вспомнил он.

По мнению Дэвида, медведь – это то самое животное, которое он видел в предыдущих случаях, когда он бродил вокруг дома и совершал набеги на кормушку для птиц.

"Медведи здесь очень миролюбивы, — сказал он. "Этот просто застукал меня врасплох".

Напомним, недавно в Италии медведи разорвали студента на куски во время пробежки. Изуродованный труп 26-летнего мужчины обнаружили через несколько часов.

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