Мужчина столкнулся с медведем, забравшись в его логово: чем это закончилось (видео)

Сербский блогер снял на видео момент, когда он столкнулся с медведем, забравшись в его логово.

Стефан Янкович находился в яме зверя, когда через мгновение туда вернулся один из жителей.

На ужасных кадрах, опубликованных в Instagram с подписью "на краю жизни", можно увидеть, как он прячется, а медведь блокирует вход и оценивает незваного гостя.

Животное пробралось внутрь логова, но, быстро обнюхав все вокруг, решило отступить назад. Тогда Стефан осторожно попытался выбраться из медвежьей ямы сам, оказавшись при этом лицом к лицу со зверем. Медведь обнюхал блогера и его камеру, но не стал его трогать.

Стефан выбрался невредимым из логова, но быстро попал в еще одну передрягу с медведями, о чем он показал своим 953 000 подписчикам во втором видео.

Он взобрался на соседнее дерево и показал, как вокруг него ходят два медведя.

Блогер сказал в клипе: "Вы не поверите, что со мной произошло. Я провел 24 часа в лесу, и на меня напал медведь. Он ждет меня, а там еще один", — закончил Янкович и остался на дереве, пока опасность не миновала.

Неизвестно, где находился Стефан во время встречи, и как он оказался в ситуации с бурыми медведями. Некоторые пользователи Сети были убеждены, что кадры аутентичны – и они просто не могли поверить, что Стефан мог пойти на столь огромный риск ради контента.

Один из пользователей прокомментировал это так: "Ему повезло, что медведь не разорвал его в клочья". Другой сказал: "Как он туда попал? Эти люди рискуют жизнью только ради контента". Третий заметил: "Кажется, душа моя покинула тело, когда я смотрел на это".

Но после того, как видео стало вирусным в социальных сетях, другие предположили, что медведи, возможно, действительно "знают его":

Медведи знают его! Иначе ему оторвали бы голову

Это точно его домашний медведь

Чтобы сделать эту ситуацию еще страннее, Стефан поделился еще одним видео, на котором он гладит медведя, объясняя, что они стали "лучшими друзьями". Животные ели из его ладони, а однажды даже взяли ягоду, которую он держал между губами, прямо из его рта. Все это происходило под наблюдением дрессировщика, пристально следившего за инфлюенсером.

Стефан подписал ролик: "Никто не верил, что человек может дружить с медведем".

Напомним, мужчина бросил камеру GoPro в океан из круизного лайнера. Пользователи признались, что чувствуют себя несколько жутко после просмотра этих кадров.

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