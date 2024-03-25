Мужчина страдает сверхредким синдромом "демонического лица", который делает всех похожими на сатану

Восприятие сущностей, имеющих зловещий облик, может показаться фильмом ужасов. Однако Виктор Шарра из Теннесси видит монстров повсюду из-за сверхредкого состояния под названием синдром "демонического лица", который заставляет всех выглядеть так, будто у них злая ухмылка.

Об этом пишет nypost.com со ссылкой на новаторское исследование, опубликованное в The Lancet.

"Вы не представляете, насколько это было страшно", — сказал 59-летний уроженец Кларксвиля в интервью NBC news, описывая свое расстройство искаженного восприятия.

Как сообщается, водитель грузовика впервые понял, что что-то не так, в 2020 году, когда заметил в своей квартире безобразного мужчину, который оказался его соседом по комнате. Тогда он решился выйти на улицу и понял, что все выглядят искривленными.

"Моим первым мнением было, что я проснулся в демоническом мире, — сказал Шарра, который, как сообщается, имеет идеальное зрение. — В тот момент я очень испугался. Я собирался пойти в больницу".

Синдром демонического лица / Фото: A. Mello et al. /SWNS

Синдром демонического лица / Фото: A. Mello et al. /SWNS

Виктор страдает просопометаморфопсией, или ПМО, — странной болезнью, которая визуально искажает лицо каждый раз, когда больной смотрит на человека, делая его похожим на сатану.

Видения варьируются в зависимости от человека, в частности, относительно формы глаз, размера, цвета и положения черт лица — и ПМО может длиться днями, неделями или даже годами.

Шарра описал свои симптомы этого редчайшего заболевания, которого было зафиксировано лишь 75 случаев, в вышеупомянутом исследовании, проведенном учеными Дартмутского колледжа в Нью-Гэмпшире.

"Он заявил, что искажения – сильно вытянутые черты лица, с глубокими бороздами на лбу, щеках и подбородке – присутствовали на лице каждого человека, с которым он сталкивался, но он не сообщал об искажениях, когда смотрел на объекты, такие как дома или машины, — пишут авторы исследования. — Пациент сказал, что даже если лица были обезображены, он все равно мог узнать, кто это был".

Интересно, что водитель грузовика не видел этих жутких лиц, когда смотрел на изображение лиц на экране или бумаге. И, в отличие от некоторых симптомов шизофрении или других психологических расстройств, гоблиноподобные искажения не "сопровождались бредовыми убеждениями об идентичности людей, которых он встречал", таких как семья и друзья.

Виктор Шарра / Фото: Victor J. Sharrah/Facebook

К счастью, впервые в истории исследователи смогли создать фотореалистические визуальные изображения искажений лица Шарра, вызванных ПМО, что фактически позволило им увидеть его глазами.

Для этого они сфотографировали лицо человека, затем показали его пациенту на экране, в то время как он смотрел на настоящее лицо реального человека. Потом Шарра в режиме реального времени предоставлял отзывы о том, как настоящее лицо отличалось от его экранного аналога.

Подобно передовым художникам, создающим фотороботы в зале суда, ученые использовали компьютерное программное обеспечение, чтобы визуально воспроизвести искажения, описанные мужчиной, а затем показали их пациенту, чтобы тот подтвердил, что это именно то, что он видел.

Синдром демонического лица / Фото: A. Mello et al. /SWNS

Синдром демонического лица / Фото: A. Mello et al. /SWNS

"Благодаря этому процессу мы смогли визуализировать восприятие пациентом искажений лица в реальном времени, – сказал доктор Антонио Мелло, главный автор исследования и ученый из Дартмута. — В других исследованиях этого состояния пациенты с ПМО не могут оценить, насколько точно визуализация их искажений отражает то, что они видят, поскольку сама визуализация тоже изображает лицо, поэтому пациенты будут воспринимать искажения и на нем тоже".

Таким образом, исследователи надеются повысить осведомленность о расстройстве "демонического лица", которое часто ошибочно диагностируют как психическое расстройство.

Старший автор исследования, профессор Брэд Дукейн, который преподает психологию и науки о мозге в Дартмуте, утверждает, что некоторые из его испытуемых, страдавших ПМО, обратились к врачу, но им поставили диагноз "шизофрения" и назначили антипсихотические препараты – несмотря на то, что их болезнь была визуальной.

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"Нередко люди, страдающие ПМО, не рассказывают другим о своих проблемах с восприятием лица, потому что боятся, что другие подумают, что искажение является признаком психического расстройства, — утверждает он. — Это проблема, которую люди часто не понимают".

Неудивительно, что причина этого состояния также плохо изучена, хотя это может быть связано со сбоем нейронной сети, отвечающей за обработку лиц.

Исследователи считают, что расстройства зрения Шарра могли быть вызваны травмой головы, полученной в 43 года, или отравлением угарным газом, которое он перенес за четыре месяца до появления симптомов.

МРТ также обнаружила легион в левой части его мозга – еще один возможный триггер ПМО.

К сожалению, через три года Шарра говорит, что все еще борется с этими визуальными демонами, но уже "привык" к этому состоянию и надеется, что оно просто "пройдет" само по себе.

Напомним, ученые воспроизвели лицо женщины с XVI века, которую похоронили с кирпичом во рту. Исследователи использовали передовые технологии.

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