Мужчина судится с властями на 26 млрд грн из-за жесткого диска с биткоинами: что произошло

Британец, накопивший состояние в биткоинах, сейчас судится со своим местным советом, пытаясь вернуть их обратно после того, как случайно выбросил жесткий диск, на котором хранил их более 10 лет назад.

Об этом сообщает LADbible.

39-летний Джеймс Хауэллс предстанет перед судом позже в этом году, поскольку он считает, что "точно определил" место, где находится его потерянный мусорный пакет с состоянием в криптовалюте, и хочет вернуть его обратно.

Он случайно положил жесткий диск с кучей биткоинов в черный мусорный пакет во время уборки в офисе, а его партнерша приняла его за мусорный мешок и отнесла его на мусорку, где он с тех пор и лежит.

Быстро осознав свою ошибку, Джеймс не раз обращался в городской совет Ньюпорта с просьбой откопать свой жесткий диск со свалки, куда он был выброшен, но ему неоднократно отказывали.

Теперь он подал судебный приказ на сумму 495 314 800 фунтов стерлингов (более 26 миллиардов гривен), чтобы забрать жесткий диск из свалки, и его поддержала группа состоятельных инвесторов.

Джеймс говорит, что на жестком диске было около 8 000 биткоинов, и с тех пор, как их случайно выбросили, стоимость криптовалюты стремительно выросла.

На момент написания статьи один биткоин стоит около 67 000 долларов, так что если содержимое жесткого диска останется невредимым, его стоимость составит около 536 миллионов долларов.

Биткон

Его юридическая команда подала иск в суд, и дело должно рассматриваться в суде в декабре.

39-летний мужчина даже нанял бывшего руководителя свалки, чтобы тот помог ему отследить, где именно находится жесткий диск, и теперь он уверен, что он находится в секции "Cell 2 – Area 2" на полигоне Docksway в Ньюпорте.

Он сказал: "Что есть, то есть. Я мог бы провести остальную свою жизнь, работая с девяти до пяти и думая об этом каждый день. Я мог бы с таким же успехом потратить свое время, пытаясь вернуть этот простой кусок металла .Пока суд не скажет мне, что "НЕТ" означает "НЕТ", я буду продолжать работать. Очевидно, что мои финансы сейчас не в лучшем положении. Я сосредотачиваю все свои текущие усилия и ресурсы, в том числе деньги, на проекте восстановления. Пока я стараюсь выстоять. Но юридические усилия покрыты. Мы готовы дойти до апелляционного суда, Верховного суда. По делу такого масштаба я рассчитываю пройти полную дистанцию. Я не очень хотел идти в суд, но это последний шанс".

Джеймс Хауэллс / Фото: Wales News Service

Представитель городского совета Ньюпорта пояснил, что они не могут позволить Джеймсу раскопать место из-за влияния на окружающую среду, и что они "решительно противостоят" его "фундаментально слабому заявлению".

Они сказали: "Совет неоднократно сообщал господину Хауэллсу, что раскопки невозможны по нашему экологическому разрешению и что работы такого характера будут иметь огромное негативное влияние на окружающую среду. Совет является единственным органом, уполномоченным проводить работы на этом участке. Совет соблюдает строгий режим мониторинга и отчетности". всем экологическим параметрам, о которых мы часто отчитываемся регулятору. Как и в других органах, занимающихся утилизацией отходов, время от времени случаются превышения некоторых уровней, которые регистрируются в отчетах о соблюдении норм, подаваемых в Департамент природных ресурсов Уэльса. Отчетность не связана с заявлением г-на Хауэллса, и мы считаем, что упоминание о нем является ничем иным, как попыткой отвлечь внимание от фундаментально слабого заявления, которому мы решительно противостоим. В очередной раз реагирование на безосновательные претензии господина Хауэллса стоит совету и налогоплательщикам Ньюпорта времени и денег, которые можно было бы лучше потратить на предоставление услуг".

Напомним, отец семерых детей, зарабатывающий всего 160 грн в день, нашел бриллиант, который стоит миллионы. Теперь он сможет отдать свои долги и обеспечить семью.

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