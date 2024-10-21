Мужчина тайно прокрадался в дом соседей, чтобы понюхать их обувь: чем это закончилось

В Греции мужчина ночью пробирался к домам своих соседей и нюхал их обувь.

Об этом пишет New York Post.

28-летний нюхач, заявивший суду в Салониках, что не может объяснить свой фетиш на обувь, получил условный срок и был обязан пройти курс терапии.

Он также объяснил, что его необычный поступок повлек за собой много смущения — и он не намеревался причинить кому-то вред или нарушить закон.

Соседи показали, что он никогда не проявлял никаких признаков враждебного поведения.

Преступник был арестован в Синдосе, утром 8 октября. Сосед, оставивший обувь своей семьи у дома, чтобы они могли проветриться, обнаружил мужчину, который его обнюхивал.

Это был не первый случай, когда его поймали с поличным. За последние полгода произошло три подобных инцидента, хотя соседи просили семью мужа вмешаться и заставить его прекратить обнюхивать их обувь.

Напомним, в США сломанные роботы-пылесосы матерят шокированных владельцев и закидывают им расистские обиды. Они подверглись хакерской атаке.

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